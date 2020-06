Ricky Martin quiere una segunda boda que dure cuatro días

El cantante puertorriqueño Ricky Martin quiere volver a casarse con su marido, el artista sirio Jwan Yosef. "No pudimos hacer la boda que queríamos. Ahora quiero hacer una fiesta grande, que la boda dure cuatro días. Los gemelos estaban, pero creo que Renn y Lucía tienen que ser parte de esta celebración" ha explicado en un programa televisivo.

Martin de uno de los muchos famosos que mandaba esta semana un mensaje afectuoso a Pablo Alborán tras dar a conocer públicamente que es gay. "Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que llegan a esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres a los que has ayudado con este vídeo. Qué feliz me siento por ti", comentaba el cantante, que hace diez años salió también del armario para el mundo y que se ha convertido en activista de los derechos lgtbi. Su último mensaje en Instagram, mientras ondea una bandera del arcoíris, es: "No bajemos la guardia".

La boda de Ricky fue una ceremonia privada e improvisada donde solo estuvieron presentes los padres de los contrayentes y un juez. Martin prometió una gran fiesta al anunciar su compromiso en el programa de Ellen DeGeneres, pero su trabajo y la política migratoria de Donald Trump truncaron esos planes. "Tenemos que lidiar con el hecho de que la gran mayoría de la familia de mi prometido es de Siria, así que posiblemente no podrán venir a este país", explicó entonces.

La pareja se conoció en 2015, cuando Martin vio en Instagram una de las obras del artista, de 32 años. Su obra le gustó tanto que decidió contactar con él. Desde el primer mensaje que envió hasta que se conocieron en persona pasaron seis meses. Hablábamos de arte, nada sexy. Era todo acerca de arte y la vida en general, explicaba el cantante en una entrevista. Luego viajé a Londres y finalmente, nos conocimos. Y desde entonces, se volvieron inseparables.

El matrimonio dio la bienvenida a un hijo, Renn, el pasado abril, en plena crisis por el coronavirus. También son padres de Lucía, que nació el año pasado, y de los gemelos, Matteo y Valentino, nacidos en el 2008, antes de su relación.