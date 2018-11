Robert de Niro se separa de su mujer

Robert De Niro y su mujer, Grace Hightower, también actriz y cantante, se han separado, según señalan algunos medios estadounidenses.

El matrimonio llevaba juntos 20 años, después de que se conocieran en Londres en 1987 se casaron diez años después, en 1997. Así, que la pareja llevaba unida sentimentalmente más de treinta años.

Según The Hollywood Reporter, la pareja ya hacía meses que vivía separada, aunque el representante de De Niro no ha hecho comentarios al respecto.

De Niro, de 75 años y Hightower, de 63, tienen dos hijos, Elliott, de 20 años y Helen Grace, de 7, que residen en Nueva York. "A veces, las cosas no funcionan de la manera que uno espera o quiere", ha afirmado una fuente cercana a la familia a People.

Segundo matrimonio fallido

No se trata de la primera separación del matrimonio, pues el artista solicitó el divorcio en 1999, dos años después de casarse con Hightower, y tras una batalla por la custodia de su hijo resolvieron sus problemas y se reconciliaron. De hecho, meses después tuvieron a su hija y en el 2004, renovaron sus votos matrimoniales.

Este es el segundo matrimonio fallido del intérprete, que estuvo casado con Diahnne Abbott durante 12 años, hasta 1988, y que aunque no llegó a pasar por el altar ha mantenido sonados romances con Bette Midler, Helena Springs, Whitney Houston, Veronica Webb, Uma Thurman y Naomi Campbell, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram BREAKING: #RobertDeNiro and his wife, #GraceHightower, have split after more than 20 years of marriage.Link in bio for the details! (: Getty Images) Una publicación compartida de Closer Weekly (@closerweekly) el 20 Nov, 2018 a las 5:46 PST