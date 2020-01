Robert Pattinson, un Batman que está demasiado flaco

A finales de mayo se anunció que Robert Pattinson (Londres, 1986) iba a ser el nuevo Batman, pero después de unos meses de trabajo no todo va como se esperaba: el nuevo filme podría retrasarse, y no por cuestiones técnicas u otros compromisos de los protagonistas, sino por la falta de peso del actor británico, que mide 1,85 y pesa unos 75 kilos.

Según varios medios estadounidenses, Pattinson, que pasará a la historia como el Batman cinematográfico más joven, está demasiado flaco y no consigue ganar el volumen muscular adecuado para interpretar en todo su esplendor al héroe murciélago. Hasta la escritora de cómics Grace Randolph ha dado su parecer. "Robert Pattinson está teniendo problemas para aumentar de volumen. Probablemente sea imposible para él porque tiene una constitución ligera, pero creo que es gracioso que digan: 'Tal vez, si le damos unas pocas semanas más,podría aumentar de peso'. Si él no ha incrementado de volumen hasta ahora, no lo va a hacer. Acepta que tienes a un Batman flaco y lidia con eso. No es un gran problema. No es un gran retraso, un par de semanas", afirmó.

'BATTTRAJE' A MEDIDA

El estreno del filme, dirigido por Matt Reeves, estaba previsto para junio del 2021, sin embargo, esta fecha parece cada vez más improbable. La revista 'People' afirma que la verdadera razón que retrasó el rodaje de la película es que no se pudo diseñar el 'battraje' hasta que el intérprete ganara masa muscular y diera la talla. Finalmente, hace un par de semanas que empezó el rodaje de la cinta.

Cuando le ofrecieron el papel, el intérprete, de 33 años, que saltó a la fama como vampiro escúalido con la saga 'Crepúsculo', era plenamente consciente de que para encarnar al personaje más emblemático de DC Comics, no daba la talla. Pero para estar al nivel físico adecuado para lucir el rígido traje estaba dispuesto a seguir una estricta rutina física.

Pattinson, que desveló a 'People' que nunca había pisado un gimnasio -"solo he practicado surf y algo de boxeo", afirmó-, se puso manos a la obra y no dudó en someterse a un estricto entrenamiento y a una dieta alimentaria para lograr el musculado cuerpo del superhéroe.

EN LA PIEL DE BRUCE WAYNE

Para ello, su preparador físico, Harley Pasternak, le ha diseñado un plan de levantamiento de pesas para que los músculos lograran definirse. Además, han dividido la rutina en dos partes. La primera consiste en un plan de ocho semanas para ganar músculo, dividida a su vez en tres sesiones semanales, enfocadas a pecho, abdominales y espalda, con sentadillas y flexiones laterales con mancuernas. La segunda parte está enfocada a piernas y brazos.

El resultado de este intenso entrenamiento se podrá ir viendo a medida que pasen los meses, pero habrá que esperar hasta el 2021 para ver en la gran pantalla a Pattinson transformado en el nuevo Batman.

No siempre han sido contratados los actores más musculosos para interpretar a Bruce Wayne, basta con recordar ejemplos como el de Michael Keaton, que mide 1,75 y es poco corpulento. Aun así encontraron la manera de que su Batman funcionara a la perfección, y hasta la fecha es uno de los más mediáticos. Christian Bale no tuvo ningún problema con hacer otra de las notables transformaciones físicas que acostumbra (mide 1,83 y pesó en el rodaje unos 85 kilos), mientras que Val Kilmer no está muy alejado de representar una versión similar a la que quieren lograr con Robert Pattinson. El más fornido hasta ahora ha sido Ben Affleck, que mide 1,92 y encarnó a Batman con unos 100 kilos de peso.