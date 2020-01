Rocío Carrasco: "Siempre he estado a favor del museo de mi madre"

Rocío Carrasco, la hija mayor de Rocío Jurado, se ha mostrado contenta porque el proyecto del museo dedicado a su madre en Chipiona (Cádiz) parece que se ha desencallado tras años de espera. En rueda de prensa en Madrid para presentar un nuevo espectáculo musical dedicado a su madre y titulado 'Qué no daría yo por ser Rocío Jurado", Carrasco se ha mostrado satisfecha de la luz verde dada por el Ayuntamiento de Chipiona al convenio que permitirá la apertura del museo. La joven ha negado que ella fuese la causa de la paralización del proyecto.

"Me las he tenido que tragar dobladas porque se ha dicho de todo. Siempre he estado a favor, desde primera hora, y siempre he colaborado, estaba en continuo contacto con las corporaciones pertinentes", ha asegurado. Y ha achacado a "incidencias" que el desarrollo del proyecto quedara paralizado. "Pero al final todo se ha solventado, la nueva corporación municipal se ha puesto las pilas y han hecho posible que el convenio se firmara y todo fuese hacia delante", ha añadido.

No existe aún fecha para la inauguración del museo, que albergará el legado de la folclórica, desde sus vestidos a objetos personales, heredados por Carrasco. Lo que ha confirmado son las recientes declaraciones del alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, respecto a las negociaciones, que comportarán el pago de unos 2.500 euros al mes para la hija de la cantante. "Es la realidad y es algo que no se ha tocado a lo largo del tiempo. Está sobre la mesa desde primera hora de las negociaciones con la anterior corporación", ha puntualizado.

El museo dedicado a Rocío Jurado comenzó a gestarse poco después de que la artista falleciera el 1 de junio del 2006 y tiene listo desde el 2011 el espacio que lo albergará, en una nave a las afueras de Chipiona. Desde hace unos nueve años el consistorio tiene en su poder, guardados en un almacén, más de 400 vestidos, su piano de cola, su mercedes, incontables premios y un sinfín de recuerdos cedidos más.

"No he captado en ella en ningún momento ningún afán lucrativo. Si sacara a subasta un sólo vestido podría conseguir millones. Si hubiera querido sacar dinero hubiera hecho otra cosa, no este museo", explicó el alcalde tras ser aprobado esta semana por unanimidad en el pleno municipal el convenio.

Carrasco ha eludido hablar de las malas relaciones con su familia. Y en concreto, sobre su hija, ha dicho: "El que calla está callado porque ha decidido estar callado hasta que deje de estarlo y decida hacer lo contrario. No he hablado nunca de relaciones materno filiales ni de personas de mi vida que han estado en el pasado. No lo he hecho ni lo voy hacer ahora".