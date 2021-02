Rosalía y Bad Bunny encienden el plató de 'Saturday Night Live'

Aunque finalmente Rosalía no estuvo en la Super Bowl de la mano de The Weeknd, como se había especulado, la diva catalana se ha colado este pasado fin de semana en el veterano programa 'Saturday Night Live' (SNL) de la mano del cantante puertorriqueño Bad Bunny, con el que acaba de lanzar el videoclip de 'La noche de anoche'. No hubo efectos especiales como en el corto, en el que los dos artistas arden en llamas de pasión, pero durante la actuación saltaron verdaderas chispas entre los dos, un momento de los más intensos que se recuerdan en el plató del mítico programa retransmitido desde Nueva York.

Era la primera vez que el puertorriqueño pisaba como invitado el 'show' en 'prime time', y decidió hacerse acompañar por su amiga recreando el escenario de su pieza audiovisual de tinte surrealista con unas escaleras blancas de fondo. No hizo falta efectos pirotécnicos, la química entre los dos fue brutal, volviendo locos a los fans en las redes sociales.

Rosalía eligió para su actuación en 'SNL' un vestido lencero de color rosa empolvado de tirante muy fino. Bajo el vestido con textura llevaba una camiseta transparente de cuello subido del mismo tono. La melena suelta, maquillaje 'baby skin' y manicura gel XXL de Mei Kawajiri.

Al igual que en el modelo del vídeo, con diseño de Ottolinger, Rosalía combina su vestido de gran abertura con medias cortas de color negro y botines de tacón alto de Haiki.

Actuación de infarto

Sin duda la actuación de Rosalía impactó en este 'SNL' en el que Regé-Jean Page, actor que interpreta al seductor conde de Hastings en 'Los Bridgerton' (Neflix), ejerció de presentador con la ayuda del cantante puertorriqueño. La participación de Rosalía fue la guinda del espectáculo.

El reguetonero, que está promocionando su álbum 'El Último Tour Del Mundo', volvió poco después a aparecer en pantalla para otra actuación, esta vez en solitario, de su tema 'Te deseo lo mejor', y participó en dos 'sketches' junto a los humoristas del programa.

En el primer corte, Bad Bunny encarnó a una planta con gafas de sol cantando en el apartamento de una mujer que se ha vuelto loca por el estrés de la pandemia, y en el segundo corte se unió a la tripulación de un barco perdido en alta mar para guiarlos con un mapa, que resulta ser un dibujo infantil.

El puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, había alimentado las expectativas de sus seguidores en las redes sociales horas antes de las actuaciones en "SNL" colgando unas fotos en las que posaba junto a Rosalía en Nueva York, donde se encuentran los estudios del canal NBC.

Debut como actor

Coincidió en pantalla con el humorista Pete Davidson, compañero de reparto en la película con la que se estrenará como actor y de la que forma parte del equipo de producción, 'American Sole', protagonizada por el comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncestista Chris Paul.