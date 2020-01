Rosalía entra en TikTok con una miniversión de 'Malamente'

Rosalía, una de las artistas globales del momento, se ha abierto una cuenta en la red social también del momento, TikTok, y ha desatado la locura entre los fans. Tanto es así, que muchos seguidores de la diva de Sant Esteve Sesrovires ya le han contestado afirmando que ellos también van a abrirse un perfil en la aplicación china que permite crear vídeos musicales cortos, de 3 a 15 segundos, y añadir todo tipo de efectos efectos y fondos (parecido a la antigua Vine).

LOL tengo tiktok pic.twitter.com/fkD5qgWSms — R O S A L Í A (@rosaliavt) January 20, 2020

Rosalía se une así a otros famosos que ya se han unido a TikTok, como Shakira o Will Smith, además de los más de 500 millones de usuarios activos que la usan en todo el mundo.

Algunos de los fans que han visto el vídeo en bucle de Rosalía en TikTok han alucinado con sus uñas 'glitter' y con esta nueva miniversión de 'Malamente', de 'El mal querer'. "Me he descargado la aplicación solo por ti", le ha contestado un seguidor. Pero no es el único. Seguro que la aplicación, disponible en Android e iOS, experimentará en los próximos días un repunter de descargas por el efecto 'tra-tra'.