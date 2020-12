Rosalía le hace 'unfollow' a C. Tangana

En el volátil mundo de la redes sociales en el que el afecto, la admiración, el amor y el desamor se cuenta por 'loveos', 'likes', 'followers', 'unfollow' y' haters', no hay mayor muestra de desafecto y ruptura definitiva que a uno le dejen de seguir en la red. Y es que ya lo dice el bolero de Julio Jaramillo, "Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido".

Algo así les ha sucedido a Rosalía Vila Tobella y Antón Álvarez Alfaro, o lo que es lo mismo, Rosalía y C. Tangana, ahora conocido como El madrileño, que han dejado de seguirse en Instagram. O más concretamente ha sido Rosalía la que ha decidido dejar de seguir la vida de su ex en al red.

Cabe recordar que la catalana de 27 años y el madrileño de 30 compartieron vida personal y profesional, el rapero es autor o coautor de ocho de las 11 canciones del disco de Rosalía 'El Mar Querer', del 2016 a mayo del 2018, cuando una de las parejas más emergentes del panorama musical decidió poner fin a su relación, con confirmación pública en el programa 'El Hormiguero' de ella y con mensajes encriptados en varias de sus canciones posteriores de él.

Declaraciones en 'RockdeLuxe'

Ahora, al ‘Se nos rompió el amor’ del 2018 se ha unido en este 2020 el ‘Ojalá no te hubiera conocido nunca' y es que al parecer el desencuentro definitivo en la exmusical pareja se ha producido a raíz de unas declaraciones del artista madrileño a la revista 'RockdeLuxe, elegido personaje del año por la publicación musical, en las que pone en entredicho la actual influencia de la cantante catalana y deja entrever que su figura artística está sobrevalorada por la crítica y el público.

“La obsesión con Rosalía es tanta….entre la salsa rosa, la presencia que ella tiene y el impacto que ha tenido y todo eso. Citar a Rosalía como referencia ahora mismo es aburridísimo, es como decir que me gusta la Coca Cola. Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie, ahí sí”, sentencia C. Tangana sobre la proyección profesional de la cantante.

"Yo entiendo que la gente este obsesionada con Rosalía, lo entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado, pero hace cuatro o cinco años ahora la gente llega tarde a las cosas, en algún momento se os pasara. La gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé", alecciona finalmente el rapero madrileño sobre la calidad artística de la flamenca de Sant Esteve Sesrovires.

Algunos de los fans más viscerales de Rosalía apuntan a que los éxitos de la artista en los premios Gramyy y en los MTV Awards de este año, con portada en la revista ‘Vogue’ incluida, no habrían sentado nada bien al intérprete de ‘Tú me dejaste de querer’, al que acusan de no haber superado aún la ruptura sentimental y profesional con cantaora y de seguir obsesionado con la exitosa cantante de ‘Con altura’.