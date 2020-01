Rosalía y Kylie Jenner, más que amigas

Rosalía y Kylie Jenner han vuelto a agitar las redes. Ambas han subido a sus respectivas cuentas de Instagram una nueva imagen juntas. El encuentro ha tenido lugar este sábado después del concierto que la intérprete de 'El mal querer' ofreció en Los Ángeles. De hecho, Kylie disfrutó del show de su amiga desde el backstage y durante el espectáculo, la celebrity subió algunas stories en las que se ve a Rosalía vibrar en el escenario, acompañadas de declaraciones de amor como "mi bebé" y "mi mujer".

Al terminar el recital se hicieron una foto juntas que Jenner compartió con el emoji de un anillo de compromiso.Y Rosalía respondió desde su Instagram con la misma imagen y con la frase "I said yes" ("He dicho sí").

Tras el enigmático comentario, en internet surgieron infinidad de interpretaciones. "Esto significa que Kylie Jenner ha ofrecido un acuerdo comercial que la catalana ha aceptado?, ¿Es simplemente un gesto más del cariño que ambas llevan meses mostrándose en redes sociales?...

Lo único cierto es que la menor del clan Kardashian ha respondido en el mismo post de Rosalía "Taken", un término que se usa en inglés para indicar que lguien está comprometido, tanto sentimental como profesionalmente, lo cual ha avivado todavía más los rumores.

En la imagen, ambas aparecen asabrazadas sobre un sofá en una instantánea, que sumando los "me gusta" de las dos divas, supera ya los cuatro millones de 'me gusta'. La estrella de Sant Esteve Sesrovires luce un llamativo mono ultra ceñido de Louis Vuitton, mientras que la empresaria viste sobria con un 'monolook' negro.

Ver esta publicación en Instagram Mimosaaaaassss💛🥂💛 Una publicación compartida de ROSALÍA (@rosalia.vt) el 14 Dic, 2019 a las 4:31 PST

El pasado mes de diciembre, la pareja de amigas compartió su primera foto, que incendió las redes sociales y todos los medios de comunicación se hicieron eco de una amistad que llevaba meses gestándose. A pesar de que la instantánea era una simple imagen de ambas en una terraza bebiendo un zumo de naranja, el reencuentro se convirtió en viral.