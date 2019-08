Rumores de embarazo para Orlando Bloom y Katy Perry

Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron el pasado San Valentín, pero se están tomando con calma su futura boda. Mientas tanto, lo que corre por las redes son los rumores de un posible embarazo. Quizá fue culpa de la prenda que escogió la cantante para acudir junto a su novio al estreno, en el Teatro Chino de Los Ángeles, de la serie que él ha rodado para Amazon, 'Carnival Row', un entallado vestido rosa que ha hecho levantar sospechas de embarazo.

De confirmarse, sería el primer embarazo de Katy Perry, de 34 años, y eso cambiaría sus planes de matrimonio con Bloom. "Si estuviera embarazada, probablemente pospondría la boda hasta después del nacimiento del bebé", asegura una fuente a 'People'. Por su parte, sería el segundo hijo del actor británico, que tuvo un hijo de 8 años con su exesposa la modelo australiana Miranda Kerr.

En una entrevista en televisión el pasado domingo, el protagonista de 'Piratas del Caribe' reflexionaba sobre su noviazgo. "He estado casado y me divorcié y no quiero que me vuelva a ocurrir". El actor se sinceró respecto a su relación con la cantante, con la que lleva saliendo desde hace tres años.

"Es importante para mí que caminemos en la misma dirección. Ella es extraordinaria. (...) Le gustan los grandes momentos, pero estoy tratando de que también adore los pequeños. Lo bueno es que estamos aprendiendo juntos a apreciarlos. Creo que ambos somos plenamente conscientes de que es una montaña que tenemos que escalar y que en términos de una relación esa montaña nunca se detendrá. A mí me encanta evolucionar y, afortunadamente ella también lo hace".