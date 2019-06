Salva la vida de una niña al cogerla cuando caía desde un balcón

Feuzi Zabaat trabajaba en una calle de Estambul (Turquía) cuando se percató de que algo sucedía en el balcón de la segunda planta de la casa frente a la que estaba.

El joven, de 17 años, no dudó en reaccionar a lo que pasó instantes después: una niña de dos años caía desde un segundo piso. Inmediatamente se situó debajo para poder atraparla antes de que se golpeara contra el suelo. Y lo consiguió.

Doha Muhammed, de origen sirio, se precipitó mientras su madre hacía la comida en la cocina. Pero afortunadamente se encontró con el que ahora la prensa turca denomina "héroe", un joven que consiguió que la pequeña saliera ilesa de ese incidente.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad, convirtiendo la historia de este "héroe" en viral.

The remarkable moment a two-year-old girl was caught by a passerby after falling from a building in Istanbul



[Tap to expand] https://t.co/S7HMoZis88 pic.twitter.com/V54C7c8kjM