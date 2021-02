Sara Carbonero ingresada de urgencias en un hospital de Madrid

Sara Carbonero se encuentra ingresada en la Clínica Navarra de Madrid después de haber sufrido una recaída en el cáncer de ovario que le fue detectado en mayo de 2019 y del que se había recuperado plenamente, según ha publicado el diario ABC. Aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de la periodista y presentadora, la pareja de Iker Casillas estaría recuperándose después de ser operada de urgencia, pocos días después de celebrar su 37 cumpleaños .

Tras conocerse la noticia, ha sido la propia Sara la que ha querido lanzar un mensaje lleno de ánimo, optimismo y fortaleza colgando un 'stories' en su cuenta de Instagram la canción 'Espíritu santo' del grupo Delafé y las flores azules y dando las gracias también por las numerosas muestras de solidaridad y cariño recibidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Uno de los últimos post de Sara en su cuenta de Instagram.

Regreso a Madrid

"Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada" escribió la periodista en el 2019 cuando compartió en Instagram que tenía cáncer de ovarios.

Tras regresar a Madrid tras el periplo profesional de cinco años de su marido en Oporto, Sara estaba disfrutando de su nueva vida en Madrid, con nuevos proyectos profesionales, a pesar de los continuos rumores de crisis matrimonial de la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Un duro golpe para la periodista que llega en uno de sus mejores momentos profesional ya que recientemente estrenaba su propia sección en Radio Marca, retomando una de sus grandes pasiones, el periodismo radiofónico. Además, Sara está triunfando con la firma de moda que tiene con Isabel Jiménez - Slow Love, que ha arrasado con la preciosa colección que ha lanzado en colaboración con Cortefiel - y acaba de estrenarse como imagen de una conocida firma cosmética, con una campaña en la que está más espectacular que nunca. Hay preocupación en su entorno, e Iker Casillas, la madre y la hermana de Sara, Goyi e Irene, e Isabel Jiménez - una de las mejores amigas de la manchega - se turnan en el hospital para acompañarla y que no esté sola en ningún momento.

Nacida en Corral de Almaguer (Toledo) el 3 de febrero de 1983, Sara Carbonero estudió Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, pero en tercer curso entró como becaria en Radio Marca y seis meses después fue contratada sin finalizar sus estudios Para la emisora todo tipo de eventos deportivos, además de colaborar en el espacio matinal 'Balón desastre' y presentar en solitario el programa musical 'SuperMarca'.

Tras un breve paso por la Cadena SER, se incorporó en mayo de 2007 a La Sexta, cadena en la que se hizo cargo de la información deportiva en los programas informativos y formó parte del equipo del programa en directo Minuto y resultado. También condujo '6 Nivel', programa de deportes de riesgo y aventura.

En abril de 2009, fichó por Telecinco como redactora y presentadora de deportes. Su primer trabajo en dicha cadena fue cubrir como reportera la Copa Confederaciones de fútbol en Sudáfrica. Posteriormente, fue nombrada presentadora de deportes de la primera edición de Informativos Telecinco. Durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2010, en la que trabajó como reportera, fue objeto de atención mediática cuando el diario británico 'The Times', publico su vinculación sentimental con el portero de la selección española, Iker Casillas.