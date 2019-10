Scarlett Johansson niega que apoye al alcalde ultra de Budapest

Scarlett Johansson se ha visto envuelta en una polémica política en Hungría. El mes pasado, la estrella de Hollywood, de 34 años, se encontraba grabando en Budadpest su próxima película del universo Marvel, 'Black Widow', la primera dedicada en exclusiva a la superheroína, y un "hábil político" -según relata la prensa local- le pidió que se reuniera con el alcalde de la capital, el ultranacionalista István Tarlós.

La actriz accedió al encuentro privado con el político del partido Fidesz, de 71 años y gran aliado del primer ministro, también de derechas e islamófobo, Viktor Orbán. En aquella charla informal también estuvo la vicealcaldesa, Alexandra Szalay-Bobrovniczky.

Varias fotos publicadas en el portal 'Hungarian Free Press' dan cuenta de aquella peculiar reunión en el despacho del alcalde, a la que Johansson acudió vestida de calle, con una camiseta de algodón, una falda floreada y sin rastro de maquillaje ni peluquería. En las instantáneas Tarlós aparece estrechando a las dos mujeres del brazo, en una pose poco protocolaria.

En cuestión de minutos, la prensa controlada por el gobierno dio buena cuenta del encuentro con la estrella de Hollywood y llenó titulares y fotos aseverando que Johansson "amaba la ciudad" y estaba "impresionada" con su reciente desarrollo impulsado por Tarlós. Scarlett había entrado de lleno y sin pretenderlo en la campaña electoral de Tarlós, que este domingo se batirá en las urnas con el líder de la oposición, el 'verde' del PM Diálogo por Hungría Gergely Karácsony, de 44 años.

La protagonista de 'Lost in tranlation', demócrata convencida que apoyó al presidente Obama y que no se ha cortado públicamente a la hora de lanzarle puyas hasta a la hija de Trump en el programa 'Saturday Night Live', no publicó entonces nada en sus redes sociales de aquella singular entrevista.

COMUNICADO DE LA ACTRIZ

Sin embargo, ahora, cuando se ha enterado de que se utilizaba su nombre sin su consentimiento en la campaña electoral ha emitido un comunicado en el que anima a los ciudadanos de Budapest a "ser valientes" en las elecciones locales del domingo, y ha asegurado que votar es un acto heroico sobre todo en aquellos sitios donde "la democracia está en peligro".

"Quiero dejarlo claro, a pesar de las informaciones publicadas en ciertos medios de comunicación, no he expresado mi apoyo a István Tarlós ante las próximas elecciones locales", asegura la actriz, que insiste en que en aquella ocasión solo expresó su admiración por la belleza de la ciudad.

"Solo los ciudadanos de Budapest pueden elegir el próximo alcalde y estas son una elecciones muy importantes. Las elecciones siempre son un acto heroico, más aún donde la democracia está en peligro. Animo a todos ciudadanos de Budapest a que sean valientes, actúen como un héroe y voten según su conciencia", anima Johansson.

DURA CONTENIDA

La campaña electoral para las municipales del domingo en Hungría está siendo muy dura.

En los últimos días se han filtrados vídeos en los que se ve al alcalde de Györ, también apoyado por el Gobierno central, participando en orgías, así como de diputados de la oposición hablando de prácticas corruptas mientras forman en la mesa rayas de lo que parece ser cocaína.

La oposición húngara en muchas localidades del país ha formado amplias coaliciones para así derrotar al partido de Orbán.

Las encuestas predicen en Budapest unos resultados ajustados, por lo que el escándalo de Johansson podría perjudicar al candidato del Gobierno.