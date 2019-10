Scorsese y Coppola, contra las "despreciables" películas de superhéroes

La sacrosanta y vieja guardia del cine clásico, las leyendas vivas de Hollywood, contra los osados directores modernos. La polémica entre dos maneras opuestas de afrontar las películas viene fuerte, de la mano nada menos que de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, que han calificado de "despreciables" los muy populares y taquilleros filmes de superhéroes.

Scorsese y Coppola se han enfrentado verbalmente con Joss Whedon y James Gunn a propósito del valor artístico y el significado de las superproducciones de Marvel. Gunn, que dirigió 'Guardianes de la galaxia' (2014) y 'Guardianes de la galaxia Vol. 2' (2017), publicó este lunes un mensaje en Instagram respondiendo a las críticas de Scorsese y Coppola, de uñas con esta época derada de determinadas películas de acción.

"Muchos de nuestros abuelos pensaban que todas las películas de gánsters eran las mismas y a menudo las llamaban 'despreciables'", dice Gunn empleando el mismo término, "despreciable", que Coppola usó recientemente para referirse a las películas de Marvel.

"Algunos de nuestros bisabuelos pensaron lo mismo de los wésterns y creían que las cintas de John Ford, Sam Peckinpah y Sergio Leone eran exactamente lo mismo. Recuerdo a un tío abuelo a quien le estaba alabando 'Star Wars' y él me respondió diciendo: 'La vi cuando se llamaba '2001' por '2001: Odisea en el espacio' y, chico, era aburrida!'", cuenta Gunn. "Los superhéroes son simplemente los gánsters, cowboys y aventureros del espacio de hoy. Algunas películas de superhéroes son horribles, algunas son hermosas", remata Gunn, que está trabajando en la secuela de 'Escuadrón suicida' (2016).

"ESO NO ES CINE"

La controversia sobre el subgénero de los superhéroes comenzó con unas declaraciones de Martin Scorsese a principios de este mes, quien dijo que las exitosas películas del universo cinematográfico de Marvel "no son cine" sino que parecen "parques temáticos". "Lo intenté ver las películas de Marvel, ¿sabes? Pero eso no es cine", afirmó a la revista 'Empire'. "Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, es en los parques temáticos", añadió Scorsese, que está a punto de estrenar 'El irlandés' en Netflix.

Joss Whedon, el creador de la serie 'Buffy cazavampiros' y que dirigió las cintas de superhéroes 'Los vengadores' (2012) y 'Vengadores: La era de Ultrón' (2015), respondió a Scorsese en Twitter citando una frase de esa entrevista: "No es el cine de seres humanos tratando de expresar experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos". "Lo primero que pienso es en James Gunn y en cómo su corazón y sus instintos están dentro de 'Guardianes de la galaxia'", comentó Whedon sobre esa frase de Scorsese.

"Reverencio a Martin por Scorsese y entiendo lo que dice, pero... bueno, siempre hay una razón por la que 'siempre estoy enfadado'", dijo en referencia a una frase de Hulk.

Uno de los últimos en referirse a esta polémica fue Coppola, que recibió este fin de semana en Francia el Premio Lumière por su carrera cinematográfica. "Cuando Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo: de iluminación, de conocimiento, de inspiración", dijo el director de la saga de 'El Padrino'.

"No sé de nadie que saque algo de ver la misma película una y otra vez. Martin fue amable cuando dijo que no eran cine. No dijo que eran despreciables, que es simplemente lo que digo que son", agregó.

Ha terciado en la polémica la actriz Natalie Portman, con ánimo conciliador. "Hay espacio para todo tipo de cine. Las películas de Marvel son populares porque son muy entretenidas y la gente desea divertirse después de afrontar las dificultades que presenta la vida real", ha dicho la estrella, que prepara su regreso al universo Marvel con 'Thor: love and thunder'.