Shakira presenta en sociedad al nuevo miembro de la familia

Shakira y Gerard Piqué han añadido un nuevo miembro a la familia. Y es que, según ha anunciado la cantante de 43 años en su cuenta de Instagram, desde hoy los hijos de la pareja, Milan y Sasha, de 6 y 4 años respectivamente, tienen un nuevo compañero de juegos: un pequeño conejito de color blanco al que la colombiana ha bautizado con el nombre de Max Piqué Mebarcak.

Os presento a Max Piqué Mebarak! También conocido como bola de dulzura, anuncia en inglés una bronceada Shakira, que con un 'look' de lo más doméstico, camiseta negra, pelo suelto y sin maquillaje, posa embelesada con el conejo en un par de fotografías.

Ver esta publicación en Instagram Meet Max Piqué Mebarak! AKA ball of cuteness! ❤️🐇 Una publicación compartida por Shakira (@shakira) el 28 de Oct de 2020 a las 10:57 PDT

Como es habitual en todo lo que concierne a Shakira, la noticia ha revolucionado las redes sociales y en apenas 20 horas el post de la presentación en sociedad de la mascota ya ha cosechado más de 940.000 me gusta y una infinidad de comentarios de bienvenida de los millones de fans de la interprete de waka waka.

No es la primera vez que Shakira elije a un conejo como mascota, ya en el 2012 la cantante tenía dos conejos, también blancos, como animal de compañía. "Happy Easter from my easter bunnies! / Felices Pascuas de parte de mis conejitos de pascua! -Shak", saludaba la interprete en sus redes sociales a sus fans por Pascua, junto a un fotografía en la que se la ve con sus dos conejos en brazos.