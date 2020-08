Sharon Stone, contra Trump: "No votéis a un asesino"

Indignada. Así se muestra la actriz Sharon Stone, de 62 años, en varios vídeos en los que muestra su preocupación por la situación creada por la pandemia del coronavirus, que se ha ensañado especialmente en su familia. Con el rostro muy serio y entristecido, explica que su abuela y su madrina fallecieron por coronavirus, y que también su hermana pequeña, Kelly Stone, de 59 años y que padece lupus, así como su cuñado, Bruce Singer, están luchando por salir adelante en un hospital en el estado de Montana.

"Nos siguen diciendo que el riesgo es muy pequeño, que puede que no mueras, que estarás bien. Pero os digo lo que está pasando con mi familia (...) Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene covid-19. Uno de vosotros que no usaba mascarilla hizo esto. El único lugar al que salió es a la farmacia y a cosas esenciales y siempre con protección, pero no tiene un sistema inmunológico fuerte. Tampoco hay pruebas en su condado a menos que tenga síntomas, y luego hay que esperar cinco días para obtener los resultados".

Stone explica que en Montana no se están haciendo pruebas suficientes y que el personal médico no está protegido adecuadamente. "Estos enfermeros están arriesgando sus vidas y no pueden hacerse la prueba. El estrés, la presión, el cansancio que está sucediendo en ese hospital -en el que está ingresada su hermana- choca con el conflicto en el juzgado, donde la gente lleva armas y dice que es su libertad no tener que ponerse una mascarilla", se lamenta.

Ver esta publicación en Instagram 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 Una publicación compartida de Sharon Stone (@sharonstone) el 16 Ago, 2020 a las 3:18 PDT

Respaldo a Biden y Harris

La protagonista de 'Instinto básico' aprovecha su mensaje en Instagram para dar su respaldo a los demócratas en la carrera a la Casa Blanca y no carga de forma contundente contra la gestión de la pandemia por parte del presidente Donald Trump. "La única cosa que va a cambiar esto es si votáis por Joe Biden y por Kamala Harris. Y la razón por la que sucederá esto es porque con mujeres en el poder lucharemos por las familias, lucharemos para que la gente viva. (...). Por favor, votad. Y, por favor, hagáis lo que hagáis, no votéis a un asesino", pide la actriz.

Esta etapa está siendo muy difícil para Sharon Stone. Además de la tragedia de perder a dos de sus seres queridos, se une la muerte del que un día fue su pareja, Steve Bing. La actriz estadounidense y el productor de Hollywood estuvieron juntos en la década de los 90 y confesó estar estar atravesando "un momento muy complicado".