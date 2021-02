Shia LaBeouf abandona el cine para superar su adicción al alcohol

Shia Labeouf ha decidido abandonar temporalmente su carrera artística en un desesperado intento de superar el espiral de adiciones y actitudes violentas que han caracterizada la trayectoria personal del que en su día fue considerado el niño prodigio de Hollywood.

Según fuentes familiares, el actor californiano de 34 años se encuentra ingresado en un centro de rehabilitación desde hace cinco semanas para superar su alcoholismo y los graves problemas psicológicos, agresividad y traumas, que padece desde hace varios años.

Acusación de violencia doméstica

Hace apenas dos meses, la cantante FKA Twigs, que estuvo saliendo con LaBeouf durante casi dos años, entre 2018 y 2019, rompió la relación acusando al actor de violencia doméstica . Una acusación que los abogados de Shia han negado recientemente mediante un comunicado, pero secundada y confirmada por una actriz que participo junto al actor en el rodaje del videoclip 'Elastic Heart', que aseguró que todas las mujeres deberían evitar a LaBeouf porque era un "mentiroso patológico" y una persona "muy enferma".

Según la demanda interpuesta por la cantante en los tribunales, "Shia LaBeouf hace daño a las mujeres. Las utiliza. Abusa de ellas, física y psicológicamente. Es peligroso" y acusaba al actor de abusar de ella y de agredirla en varias ocasiones convirtiendo su vida en "un auténtico infierno".

La cantante FKA Twigs, en un post de su cuenta de Instagram

Unas duras y comprometidas acusaciones que el actor negó en un principio para luego excusarlas reconociendo que sus problemas con el alcohol hacía que se comportara de forma violenta.

"No tengo excusa para explicar los problemas que tengo con el alcohol y con mi agresividad.Durante todos estos años he sido violento conmigo mismo y con las personas que me rodean. Me avergüenzo de este comportamiento y pido perdón a la gente que he hecho daño", decía a modo de disculpa el protagonista de '!Indiana Jones y el reino de la calavera de Cristal', ''Wall Street 2' y 'Fury .

Pero las disculpas no fueron suficientes ni convincentes para la industria del entretenimiento. Tanto que la directora Olivia Wilde no dudó en expulsar a Shia del rodaje de su último filme, 'Don't Worry Darling', con la contundente afirmación de que: "la política de 'no capullos' pone a todos al mismo nivel", en clara referencia al carácter conflictivo del LaBeouf. También la plataforma Netflix decidió cortar por lo sano y apartar al actor de los actos de promoción de la película 'Fragmentos de mujer', en la que según algunos críticos Shia había hecho un excelente actuación.

Abandono de su actual pareja

Un sinfín de acusaciones y repulsas a la que ha puesto la guinda del pastel la actual pareja del actor, la también actriz, Margaret Qualley, que según revela la revista 'People' habría abandonado definitivamente de LaBeouf. La publicación informa que los motivos de la ruptura estarían en la voluntad de la artista de 26 años de centrarse en su carrera profesional y no en unos supuestos problemas derivados de la convivencia con Shia.

Pero también su representante artístico, la agencia CAA habría roto relaciones profesionales con el actor, aunque según la revista' Variety', había sido el propio Shia el que habría prescindido de sus servicios al iniciar una rehabilitación y tratamiento médico que podría tenerle apartdo de cualquier actividad profesional por un largo tiempo.

Agresiones y detenciones

Shia LaBeouf, Los Ángeles. 11 de junio de 1986, arrastra consigo un largo historial de altercados y problemas con la justicia.

Detenido en varias ocasiones por peleas en locales nocturnos, amenazar a sus vecinos con un cuchillo o por conducir ebrio en un accidente de tráfico, del que resultó con la mano seriamente dañada, el actor que en el 2008 fue premiado con el BATFA a la estrella emergente, que saltó a la fama con 'Tansformers' y la cuarta entrega de' Indiana Jones' y que acumula en su currículo hasta 35 películas , en la actualidad se encuentra solo, sin trabajo, rechazado por la industria del cine y con su imagen pública totalmente desacreditada.