Sia desvela sus problemas de salud en Twitter

Sia siempre se ha caracterizado por ser sumamente discreta. Sin embargo, ahora ha utilizado su fama para dar visibilidad a algunas enfermedades y hablar abiertamente de su salud."Hola, estoy sufriendo de dolor crónico, una enfermedad neurológica, Ehlers Danlos, y solo queríadeciros a todos los que estéis sufriendo de dolor, ya sea físico o emocional, que os amo, seguid adelante. La vida es jodidamente difícil. El dolor es desmoralizante, y no estáis solos", ha escrito la australiana a sus cuatro millones de seguidores en Twitter.

Después, y tras una leve confusión, Sia ha aclarado que sufre una enfermedad neurológica y también Ehlers-Danlos, un trastorno que provoca que las articulaciones se vuelvan laxas y que la piel sea extremadamente elástica, pudiéndose formar hematomas y dañarse los vasos sanguíneos con facilidad.

Numeración de las dolencias que padece

Además, la intérprete de Bird set free ha relatado también por qué se han producido ambas dolencias y ha hecho una detallada numeración de todos los problemas de salud que padece: "Si te gustaría tener más información es Neuralgia, causada por una operación rutinaria hace tres años. Mi TSH ( hormona estimulante de la tiroides) está situada en 29, cuando debería de estar por debajo de 4, así que padezco hipotiroidismo severo. También me estoy tomando un tiempo para hacer una terapia intensiva sobre el trastorno de estrés postraumático. Resulta que mi disgnóstico bipolar 2 era incorrecto", ha destacado.

If you'd like more information it's neuralgia caused by a routine surgery three years ago. My TSH is also 29, it's supposed to be below 4, so I'm severely hypothyroid. I'm also taking time off to do intensive therapy on Complex PTSD. Turns out my bipolar 2 diagnosis was wrong. — sia (@Sia) October 7, 2019

La artista, de 43 años, anunció hace cinco años que había sido diagnosticada de un trastorno bipolar de grado 2, pero ella misma se ha encargado de aclarar que no se trataba de bipolaridad, sino de un grave caso de estrés.

"Oh sí, tengo hernias en las vértebras c-6-7 y c-4-5 y síndrome del túnel cubital. No hay ETS que francamente es milagroso teniendo en cuenta mis 20 años.Así que... Mucha gente está sufriendo más que yo. Al menos tengo recursos. Lo siento por aquellos que luchan contra el sistema de salud. Seguid adelante!, concluye.

Oh yeah, herniated c6-7 c4-5 and cubitle tunnel syndrome.

no STDs, which frankly, is miraculous given my twenties. so... Plenty of people suffering more than me. At least I have resources. I really feel for those struggling w/the healthcare system. KEEP GOING! — sia (@Sia) October 7, 2019

