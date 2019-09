Simone Biles pide respeto tras la detención de su hermano

La gimnasta olímpica estadounidense Simone Biles, de 22 años, ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje en referencia a la detención de su hermano, Tevin Biles-Thomas, la semana pasada, acusado de un triple asesinato. La deportista ha escrito: "Me duele el corazón por todos los que están involucrados, especialmente por las víctimas y sus familiares. No hay nada que pueda decir para sanar el dolor de cualquiera, pero quiero expresar mis más sinceras condolencias a todos los afectados por esta terrible tragedia".

Biles pide en el mismo mensaje que se respete la privacidad de su familia, que tampoco está atravesando por un buen momento. La gimnasta publicó un escrito más escueto el pasado viernes donde exigía a sus seguidores que no la hablaran del asunto y la dejaran tranquila. "Estoy conteniendo mis sentimientos, no me habléis", escribió

Tevin Biles-Thomas fue arrestado y acusado del asesinato a disparos de tres personas en una fiesta de fin de año en Cleveland, según un comunicado de la policía y la fiscalía del condado de Cuyahoga. El joven, de 24 años, es un soldado en activo del Ejército estadounidense y estaba destinado en la base de Fort Stewart (Georgia), donde fue detenido por homicidio voluntario, asalto delictivo y perjurio. Según la investigación, el 31 de diciembre de 2018, alrededor de las once y media de la noche, un grupo de personas se presentó sin invitación en una fiesta de fin de año, lo que derivó en un altercado que se saldó con el tiroteo.

El cruce terminó con varios invitados huyendo de la celebración y el fallecimiento de tres jóvenes. Según los informes, Biles-Thomas era parte de un "grupo no invitado" que ingresó a la fiesta en la víspera de Año Nuevo, lo que provocó un altercado con los invitados y algunos disparos. La investigación concluyó que la persona que efectuó los disparos fue Biles-Thomas -hasta el momento la única persona acusada en relación con el fatal tiroteo- sobre el que ahora pesan seis cargos de asesinato, tres de homicidio voluntario, cinco de asalto delictivo y uno de perjurio. Tevin se encuentra en una prisión de Georgia y será procesado el próximo viernes.

FAMILIA DESESTRUCTURADA

Tevin es uno de los hermanos biológicos de la campeona Simone Biles, aunque no fueron criados en el mismo hogar, sino que ella y su hermana pequeña fueron adoptados por sus abuelos paternos. "Mi madre natural era adicta a las drogas y cuando tenía solo 3 años, le retiraron las custodias de mis hermanos y la mía", explicó la medallista olímpica a la cadena CNN el año pasado.

Biles es la gimnasta que más premios ha ganado de la historia de Estados Unidos. Fue campeona nacional en cinco ocasiones, campeona olímpica en Río 2016 y cuatro veces campeona del mundo.