Los Skarsgård, los vikingos que triunfan en Hollywood

Stellan Skarsgård (69) ha triunfado en el mundo del cine con papeles en grandes obras como 'Mamma Mia', 'Piratas del Caribe', 'Chernóbil' y la candidata noruega a los Oscar como mejor película en lengua extranjera 'Hope'. Para muchos, tan solo eso ya parece una meta inalcanzable, pero en la familia Skarsgård, el talento parece que viene innato. Stellan tuvo seis hijos con su primera mujer, My (64). Alexander (44), Gustaf (40) y Bill (30) son reconocidos actores. Valter (25) está empezando en la industria cinematográfica. Sam (38) es médico como su madre, y Eija (28), "la jefa de la familia", trabaja como modelo. Pese a que Stellan y My se divorciaron en el 2007, siguen siendo grandes amigos y son vecinos en Estocolmo. En el 2009, el patriarca de los Skarsgård se casó con Megan Everett (44), matrimonio del que nacerían Kolbjörn (8) y Ossian (11). Viendo el éxito de cada uno de sus hermanastros, seguro que los pequeños Skarsgård van a llegar tan lejos como se propongan.

Stellan: "Tienes que dejar que tomen sus decisiones"

Nacido el 13 de junio de 1951 en Gotemburgo, Suecia, Stellan lleva 53 años en el mundo de la interpretación. Sus primero trabajos fueron para la televisión sueca y en el Real Teatro Dramático de Estocolmo. En 1985 debutó en Hollywood con un papel en 'Noon Wine', dando así el empujón definitivo a su carrera y convirtiéndose en un actor con una gran reputación internacional. Stellan ha tenido una vida bohemia totalmente ligada a su profesión y con un fuerte vínculo con su familia. Su hijo mayor, Alexander, ha dicho que "siempre andaba desnudo por la casa con un vaso de vino en la mano. A él no le importaba que le vieran desnudo, mis amigos se acostumbraron. Pero era muy extraño cuando traía a una chica a casa y papá iba a abrazarla."

Alexander: "Yo quería ser normal"

El primero de los hijos de Stellan nació el 25 de agosto de 1976 en Estocolmo. Siguió los pasos de su padre debutando en la televisión sueca, con un éxito tan grande que se vio abrumado. Por ello dejó de actuar a los 13 años y tras empezar la carrera de Ciencias Políticas, se alistó en el ejército con 19 años. Las fuerzas armadas no terminaron de ser lo que él buscaba, de modo que retomo su carrera de actor, y sin duda alguna, fue una gran decisión. En 2008 alcanzó la condición de estrella mundial gracias al papel de Eric Northman, en 'True Blood' de HBO. Poco después de eso, interpretó al novio de Lady Gaga en el videoclip de 'Paparazzi' y estuvo a punto de recibir el Mjölnir (martillo) por parte de Marvel, al ser uno de los candidatos para interpretar a Thor.

Gustaf: "Mi padre me enseño como fumar hierba"

Llegó al mundo el 12 de noviembre de 1980, como no, en Estocolmo. Gustaf es uno de los mayores representantes de las raíces escandinavas de la familia Skarsgård, siendo el papel más reconocido de su carrera la interpretación del vikingo Floki en la premiada serie 'Vikingos'. La diferencia de tan solo cuatro años con su hermano mayor, Alexander, les llevó a tener la típica relación de rivalidad durante la mayor parte de su infancia. "Pasó mucho tiempo hasta que Alexander no se ganó mi respecto como actor", confesó Gustaf a una revista sueca. Hablando de la familia, el reconocido vikingo explicó su intento fallido de molestar a su padre. "Como adolescente tú intentas ser revolucionario. Una vez papá me pilló cuando iba a fumar hierba, Y él me enseñó como hacerlo!"Bill: "Nunca he tenido miedo".

El Skarsgård que seguro ha sido la pesadilla de muchos nació el 9 de agosto de 1990 en Estocolmo. Es conocido por muchos gracias a su terrorífica interpretación del payaso Pennywise, en 'It', que le cambió por completo la vida. Bill confesó al 'New York Times' que la relación con el personaje creado Stephen King casi le destruye. "Lo comparé con un exorcismo, él saliendo de mi cuerpo y deshaciéndome de las toxinas del payaso". Pese al terror que él mismo llegó a sentir por la caracterización de Pennywise, Bill ha confesado que nunca ha sentido ningún tipo de miedo ni presión por su familia. En una entrevista concedida a su propio padre, dijo: "Yo estoy haciendo mis cosas y vosotros, las vuestras".

Valter: "Existo para disgustar"

La frase del encabezado del Instagram de Valter es, cuanto menos, llamativa. El menor de los hijos de Stellan y My nació el 25 de octubre de 1995 en Estocolmo. Por el momento, aún no ha trabajado fuera del mercado sueco, pero para Bill Skarsgård, su hermano pequeño es "la próxima estrella de la familia." Como tantos otros jóvenes de su edad, es 'streamer', siendo representante en Twitch del Hammarby IF, equipo de fútbol de Estocolmo.

Sam y Eija, los 'desertores' de la pantalla

La chica de la familia nació el 27 de febrero de 1992, y Sa,m el 5 de junio de 1982. Mientras Sam siguió los pasos de su madre en la carrera de medicina, Eija ejerce de modelo y se ha erigido como la "jefa" de la familia. Stellan ha revelado que después de que la pequeña llegase al mundo deseó que cada uno de los siguientes hermanos que fueran llegando no fueran una chica. Asimismo el padre escribió en 'The Guardian' que cuando Elija aún no sabía escribir, le pidió a él que colgara una nota en la que pusiera "Las chicas siempre tienen razón", y según Stellan: "A día de hoy esa nota sigue colgada en la pared de la cocina".