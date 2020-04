Soraya desnuda su alma

El nuevo trabajo de Soraya Arnelas, Luces y sombras, que sale hoy a la venta, es su álbum «más importante» y «más autobiográfico», asegura la cantante en una entrevista con Efe en la que se muestra «orgullosa y afortunada de poder sacar este disco adelante en los tiempos en los que estamos».

«La música está ayudando a muchas personas, las hace feliz, las cura, las anima. Por primera vez en 15 años un disco mío va a tener un cometido y es el acompañar a través de la música a muchas personas. Por eso no me arrepiento de la decisión que he tomado junto a mi equipo de seguir adelante», subraya.

Luces y sombras le ha llevado a la artista tres años de trabajo es un álbum donde Soraya (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1982) se desprende de todo lo anterior para mostrar la historia de su vida. «Cada canción supone un momento de mi vida o está dedicada a alguien de mi entorno, es un disco autobiográfico en el que vuelco mis sentimientos», afirma.

En esta nueva etapa, la artista no solo llega dispuesta a cantar a las luces que forman parte de su vida, sino también a las sombras, y es que la vida es un juego de luces y sombras, donde no todo es bonito ni todo es tan malo: «Yo he tenido momentos tristes como todo el mundo, pero nunca he tenido la oportunidad de poder cantar esos momentos y compartirlo con los demás. Ha llegado el momento de sacar lo malo y lo bueno».

Prueba de su carácter autobiográfico, en enero de este año, en otra entrevista con Efe en la que anunciaba la próxima publicación de este trabajo, explicó que la carta de presentación se llama Gimme de tu amor y fue lanzado el 28 de diciembre, una canción con la que afirma sentirse «como una niña con zapatos nuevos», y lo es porque este tema «está dedicado a mi padre», al que considera como la persona que le introdujo en un mundo de la música que tantas alegrías le ha dado.

Además, para mostrar a sus seguidores esa faceta más personal, Soraya no solo se ha implicado mucho más en el proceso de composición -al que define como «bonito, pero a veces desgarrador» porque ha tenido que recordar momentos duros de su vida-, sino que también lo ha hecho íntegramente en español, a diferencia de sus anteriores discos.

«Ya me rondaba en la cabeza hace tiempo volver al español. Al final es mi lengua y es mi país, aunque, gracias a Eurovisión (fue la representante de España en la edición del 2009) tengo también público de fuera, pero para plasmar mis sentimientos y que la gente entendiera cien por cien estas historias tenían que se cantadas en mi idioma nativo», dice.

Luces y sombras, autoeditado por el sello Valentina Records (creado por la artista en 2012), está compuesto por 14 canciones en las que ha participado no solo en la composición sino también en la producción, ya que tenía «muy claro cómo quería que sonasen». Además, cuenta con la colaboración de artistas nacionales e internacionales como Chenoa, Bombai, Jon Secada, Samo, David Botero o Critika.

Con la única persona que tenía claro que quería hacer un tema era con Chenoa, «los demás fueron surgiendo». «La canción que canto con ella fue un capítulo muy triste de mi vida y no podía hacerlo sola, necesitaba fuerza. Y para mí ella es una de las cantantes que tiene más fuerza, siento admiración por ella y además tenemos una conexión, por lo que tenía clarísimo que esa canción iba a ser con ella».

Aunque, sin lugar a dudas, la colaboración que más ilusión hace a la artista es la de Contaré hasta diez con su hija Manuela, de tan solo 2 años. «Ella no es consciente de lo que ha hecho, fue como un juego en el estudio. Solo dice que es su canción y la canta todo el rato. Para mí es la más bonita de todas», afirma entre risas.

Precisamente, sobre su hija también habló en la entrevista antes citada, afirmando que «Manuela me ha hecho mostrarme al mundo como soy, aceptar mis fallos y tocar esa parte más natural para que conozcáis a esa Soraya que ha pasado por momentos duros», que habló entonces de amores nocivos y traiciones familiares» como sombras de su historia.

Soraya quiere dedicar el lanzamiento de este disco «a toda la humanidad» ya que según ella, ahora todo el mundo está jugando un papel importante, tanto los que están en primera línea luchando contra el virus, como los que están confinados en sus casas para que no se propague.

Tras el lanzamiento del álbum y una vez haya pasado el peligro y se pueda volver a la normalidad, la artista asegura que emprenderá una gira para darle la vida que se merecen a las canciones que lo conforman, ya que «un cantante necesita exponer su música en vivo y en directo».