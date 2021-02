Springsteen y Obama, confesiones entre amigos en Spotify

La plataforma musical Spotify ha anunciado este lunes la publicación de un podcast de Barack Obama y Bruce Springsteen, en el que ambos personajes entablan una conversación que abarca desde temas políticos hasta la paternidad y el matrimonio. 'Renegades: Born in the USA' (Rebeldes: Nacidos en EEUU), considerado uno de los pódcast de mayor relevancia de la historia de este formato por el enorme peso de los dos personajes que participan en él, está formado por ocho episodios.

Last year, I sat down with my good friend Bruce @Springsteen for a long and meaningful conversation that touched on so much of what we’re all dealing with these days. I’m excited to share it with you over the next few weeks: https://t.co/sQACD08AWx pic.twitter.com/biMoxCLhAG