Springsteen presume de su hijo bombero

"Este es verdaderamente el día de mi hijo". El cantante Bruce Springsteen no podía estar más orgulloso de su hijo Sam, el menor de sus tres hijos, de 26 años, que ya ejerce de bombero de Nueva Yersey. La ceremonia se celebró en Jersey City y allí estuvo también su madre, Patti Scialfa, que en su Instagram escribió "Admiro tu corazón valiente, mantente a salvo".

Tras pasar por una academia de instrucción durante cinco meses y haber hecho de voluntario en otros parques de bomberos, Sam, fue uno de los 15 novatos a los que tomó juramento el jefe Steven McGill. "Os unís al mejor cuartel de bomberos del país", aseguró el alcalde de Jersey City, Steven Fulop. "Ha sido un largo camino, pero San es una persona muy dedicada", explicó el rockero, que en 2002 grabó 'Into the fire' incluido en su álbum 'The Rising', inspirado en los bomberos que perdieron la vida durante las labores de rescate tras los atentados del 11-S en Nueva York.