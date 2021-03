Stella del Carmen Banderas, icono de la moda sostenible

Lleva en la sangre los genes de la interpretación, Stella del Carmen, hija de los actores Antonio Banderas y Melanie Griffith, y nieta de la mítica Tippi Hedren. Estos días los medios se hacen eco de su estreno pero curiosamente, y en contra de lo esperado, no es en el cine sino en el mundo de la moda.

La joven, de 24 años, que es instructora de yoga, se ha convertido en la imagen de la campaña de diseños de nailon reciclado de la marca 101p100.

Stella, que está volcada actualmente en la página web Lighbound, especializada en la información de artículos sobre medio ambiente y sostenibilidad, posa espectacular en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles sin maquillaje ni filtros de ningún tipo para el fotógrafo mexicano Joaquín Castillo. Con su nueva colaboración queda patente su firme compromiso con la moda sostenible y la belleza más natural.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 1 0 1 % (@101p100)

La joven de 24 años, ha compartido una imagen de la campaña en su cuenta de Instagram, en la que luce espectacular. Como era de esperar, Stella ha recibido un alud de felicitaciones de sus más de 151.000 seguidores. Entre los mensajes, destaca especialmente el de su madre, que escribió: "¡¡Dios mío!! ¡¡Mi belleza!!", así como fue elogiada por ser un "icono sostenible al modelar una marca tan impresionante", según apuntó un fan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 1 0 1 % (@101p100)

Tal como se desprende de la información recogida en la página web de la marca de moda estadounidense: "Todos nuestros productos están realizados de nailon reciclado 100% Econyl, que se fabrica recuperando residuos de nailon, como redes de pesca de los océanos, restos de telas de fábricas y plástico industrial". Y destacan que "reduce el impacto del nailon en el calentamiento global hasta en un 90% en comparación con el petróleo".

Modelo de excepción

El pasado mes de agosto, Stella del Carmen protagonizó para la edición española de la revista 'Glamour' su primera portada como modelo, un reportaje de moda realizado en Los Ángeles en el que deslumbró con una impactante belleza y serenidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stella Banderas (@stellabanderasgriffith)

Junto a un extenso reportaje gráfico, la publicación desveló, entre otras cosas, la personalidad, las aficiones y los planes de la joven que nació en Marbella y se crío en Los Ángeles.

"Conozco Los Ángeles como la palma de mi mano. Málaga es todavía un misterio para mí", explicó en la entrevista, y añadió: "Tengo que pasar más tiempo en España. Es una cosa que quiero hacer en algún momento".

La hermana de Dakota Johnson dejó claro que entre sus planes no está el cine. "No estoy intentando ser actriz, al menos de momento", y aseguró que lo que le gusta es escribir. "He estudiado Escritura Creativa porque siempre me ha encantado la literatura. Escribir es algo que quiero hacer", concluyó Stella, que hace unos meses debutó como columnista en la edición española de 'Vanity Fair'.