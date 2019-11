Stella del Carmen y su novio arropan a Banderas

Antonio Banderas recibió este fin de semana un galardón por su papel en le película de Almodóvar, 'Dolor y gloria', en un acto en el que estuvo muy bien acompañado. Fue durante la gala de los Hollywood Film Awards, donde se le reconoció como mejor actor. Dakota Johnson, hija de la ex de Antonio, Melanie Griffith, y de Don Johnson, subió al escenario para recordar, muy emocionada, la pasión que siempre ha demostrado Antonio en cada uno de sus papeles. "Todavía me llama papi, y me encanta, no te haces una idea" respondió el malagueño. En el patio de butacas estaba también Stella del Carmen, la hija que Antonio tuvo con Griffith, con la que posó en la alfombra roja.

El acto sirvió también de presentación oficial del novio de Stella del Carmen, La joven, que se prepara también para ser actriz, lleva saliendo un par de años con Eli Meyer. El joven, que como ella tiene 22 años, es hijo de Ronald Meyer, vicepresidente de NBC Universal y uno de los hombres más influyentes de Hollywood, y de la filántropa Kelly Chapman.

Antes de ser uno de los jefes de los estudios, bajo cuyo mandato se han rodado éxitos como 'Gladiator' o 'Una mente maravillosa', el padre del joven fue agente de estrellas como Tom Cuise, Sylvester Stallone, Barbra Streisand y Meryl Streep. Al igual que su padre, Eli parece interesado en la industria del cine y a esto ha enfocado sus estudios en la Universidad del Sur de California, donde conoció a Stella.

"Mi hija Stella está ahora estudiando arte dramático. Nos ha sorprendido a todos porque ella no quería estar delante de las cámaras y de repente quiere dar ese salto", explicaba Banderas el pasado verano, cuando Stella y su novio estuvieron en Marbella con ocasión de la gala Starlite.