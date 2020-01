Los tabloides proclaman a Catalina 'princesa Zara'

Con Meghan Markle lejos, al otro lado del Atlántico, en Canadá, iniciando una nueva vida con el príncipe Enrique ya como miembros no activos de la familia real británica y, por tanto, sin la paga de tres millones al año que tenían asignada, la prensa sensacionalista se ha volcado de lleno en su cuñada Catalina, la esposa del príncipe Guillermo. El terremoto del 'Megxit' coincidió con el 38 cumpleaños de la duquesa de Cambridge, el 9 de enero, y como no estaba el horno para fiestas, a Catalina solo se la vio con la cara lavada llegando a palacio en coche para la reunión con su círculo más íntimo. Pero pasados unos días, Catalina ha continuado con su agenda normal, intentando no llamar mucho la atención, dado el escándalo que azota a la corona de Isabel II de Inglaterra, zarandeada también por el asunto .

Por eso, en lugar de echar mano de sus modistos de cabecera -los 'british' Alexander McQueen, Alice Temperley o Jenny Packham- ha preferido acudir a su marca 'low cost' de cabecera que, como en el caso de la reina Letizia, Máxima de Holanda o Rania de Jordania- es Zara.

"Princesa Zara" la ha apodado el 'Daily Mail', que explica que la duquesa siempre que busca "algo especial sin romper el banco" bucea entre las novedades de la firma española de Amancio Ortega. Además, destaca el diario, tiene una tienda de la marca a pocos metros de la puerta principal de Kensington Palace.

19,95 EUROS EN REBAJAS

El elegante vestido de Zara de pata de gallo que ha usado en el primer acto juntos del 2020 de los duques de Cambridge, un viaje a la localidad de Bradford para "visitar una serie de proyectos que apoyan a la comunidad y promueven la cohesión dentro de ella", el miércoles pasado, se agotó en cuestión de segundos por internet. Su precio en rebajas, 19,95 euros (antes, 69,95 euros). Catalina se protegió del frío con un abrigo verde caqui de estética militar hecho a medida de McQueen que ya ha lucido otras veces. Una prenda, sin embargo, de varios miles de euros.

La duquesa es muy dada a los vestidos de falda larga como este modelo de Zara que, además, incluye un detalle muy del gusto de Catalina: mangas ligeramente abullonadas, falda midi, cinturón para marcar su cintura de avispa y una lazada en el cuello, esto último, algo que también adoraba la princesa Diana.

El pasado noviembre, Catalina también optó por una diadema acolchada con aplicaciones en negro de Zara (17,95 euros) para completar su 'look' para acudir al 'Festival del Recuerdo', un concierto homenaje que recuerda el fin de la primera guerra mundial, en la Royal Albert Hall de Londres.

PRIMER VESTIDO DE SU LUNA DE MIEL

No es nuevo el gusto de la duquesa por la moda Inditex: habitualmente suele usar jeans y blazers de la marca. Incluso horas después de deslumbrar al mundo entero con su maravilloso vestido de novia de Alexander McQueen -uno de los vestidos de novia más caros de la historia, valorado en 250.000 libras (cerca de 300.000 euros)- eligió un vestido azul midi con falda plisada de gasa de Zara, de 50 euros, con el que empezó su luna de miel.