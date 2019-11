Tamara y su mediático baño de espuma

Tamara Falcó está sorprendiendo gratamente en esta última edición de 'Masterchef celebrity” (TVE). No solo ha logrado meterse en el bolsillo al jurado, sino también lo ha conseguido con los telespectadores tanto por su espontaneidad, como también con su talento en los fogones.

La joven, de 37 años, que es cada vez más activa en sus redes sociales y a pesar de que su estilo refleja un estilo clásico, este martes, ha fascinado a sus mas de 300.000 seguidores con una sensual imagen.

En la foto, la hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón, aparece con el pelo recogido, dándose un relajante baño de espuma "Dándome un baño después de una semana llena de alegría y día de elecciones", ha escrito junto al posado.

La instantánea, que la firma Georgina Millet, ha triunfado entre sus seguidores con más de 44.000 'me gusta'. "Muy elegante"; "Tamara, qué hermosa personalidad tienes, sigo 'MasterChef' y no por la cocina porque no me gusta, pero si por sus personalidades"; "Qué foto tan bonita, tienes un perfil muy fino y elegante, guapa! ¡Buen plan... un baño calentito, con espuma, una velita aromática, música suave... y hasta arrugar como una pasa!; "La sencillez y la elegancia lo dice todo de ti!!! No necesitas nada más", son algunos de los 800 comentarios que ha recibido.