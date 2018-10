Terelu Campos rompe a llorar al confirmar que se someterá a una doble mastectomía

Terelu Campos ha confirmado lo que ya había adelantado hace unas semanas: finalmente, ha tomado la firme decisión de someterse a una doble mastectomía. La colaboradora de 'Sálvame' dio la noticia durante la tarde del miércoles 3 de octubre en el programa de Telecinco, del que se ausentará durante el próximo mes para recuperarse de la operación a la que se someterá este mismo sábado.

"Después de sopesarlo y hablar con mis médicos, he tomado la firme decisión de realizarme la doble mastectomía. Lo haré esta semana con mi equipo, con el que llevo años a su lado y ellos al mío, en la Fundación Jiménez Díaz", anunció Terelu, que explicó además que se trara de una operación "larga y compleja". "Es lo que hay que hacer para hacer las cosas bien", reconoció.

Al informar de su decisión, Terelu aseguró que se trata de un episodio "difícil" y rompió a llorar, emocionando también al resto de sus compañeros en plató. "Estoy loca porque llegue el domingo. Solo sueño con eso", aseguró entre lágrimas la colaboradora de 'Sálvame'. "Soy creyente, los que me quieren y creen, que recen por mí. Los que me quieren y no creen, que me manden todas las fuerzas y el cariño. Y los que no me quieren, que no me deseen nada malo", pidió.

Terelu: "No puedo estar retransmitiendo diariamente lo que siento"

Por otro lado, la hija de María Teresa Campos anunció que no atenderá a los medios tras su operación, pero sí dejó claro que su familia informará en todo momento de su estado: "Entiendo el interés, pero no puedo estar retransmitiendo diariamente lo que siento en mi enfermedad". "No voy a ocultar nada, se darán los partes médicos como he hecho siempre y mi familia os atenderá", explicó.