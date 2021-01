TheGrefg, el hombre récord de Twitch: "Hay niños que nos toman más en serio que a sus padres"

El 30 de abril de 2012 David Cánovas (Alhama de Murcia, 1997) abrió su canal de YouTube, tal y como le va a recordar siempre el tatuaje que luce en el antebrazo izquierdo desde que llego a los diez millones de suscripciones. Desde sus inicios como creador de contenido ha utilizado el 'nickname' de 'TheGrefg' y ahora, tras pulverizar cualquier marca anterior en Twitch, Grefg se ha coronado al reunir a 2.468.688 espectadores en la presentación de su 'skin' (personaje) de Fortnite. "No lloré en directo, pero una vez cerré la cámara me saltó alguna lagrimilla. Será dentro de unos años cuando diga realmente sea consciente. La sensación es de no creérselo", confiesa Grefg sobre sus emociones al hacer historia en el mundo del entretenimiento.

Durante todo el directo estaba muy nervioso por enseñaros la skin pero, cuando he visto más de 2.000.000 en el contador, casi me muero.



He leído vuestra opinión tras finalizar y he roto a llorar, no sabéis cómo os lo agradezco.



En cuanto pueda, os la enseño en Fortnite.



❤💛 — Grefg =) (@TheGrefg) January 12, 2021

Conseguir el récord de espectadores fue consecuencia de la elevada expectación que había generado durante el último año la llegada de la 'skin' de TheGrefg. "Lo primero que hice al terminar el directo fue tuitear la cantidad máxima de espectadores, y enseguida me puse a ver las opiniones de la gente sobre la 'skin'. Al haber tanta gente viendo algo, obviamente iba a provocar opiniones buenas y malas, pero la verdad es que el balance fue muy positivo". Grefg -su madre es de las pocas personas que le llaman David- ha experimentado durante estos años que no todo son fans. "Cuanta más gente hay, tiene que haber más gente a la que no le gusta", explica el joven murciano. "Pero cuando hay tantísima gente, aquellos pocos que tiran 'hate' tienen a los otros en contra, y acaba haciendo que los que quieren decir algo malo se cohíban un poco porque la gente se los come".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TheGrefg (@grefg_official)

Para muchos, ha sido la 'skin' más esperada, con una comunidad loca por hacerse con la apariencia de TheGrefg en el juego. Pese a la expectación, Grefg intenta evadirse de esa presión y relata que ante una cita importante, en la que hay expectativas muy elevadas, él prefiere rebajarlas. "Me gusta estar tranquilo. Obviamente siempre esperas algo, pero mi expectativa era llegar a 300.000 espectadores. Mis mejores deseos eran llegar al medio millón." Cuando su entorno le pregunta por las cifras, Grefg intenta evitar el tema. En ningún momento se podía imaginar que iba a destrozar de tal manera cualquier registro anterior, pero una vez empezó el directo, se dio cuenta de la realidad. "Cuando quedaban aún dos horas para enseñar la 'skin', el chat iba loco con la cantidad de 'viewers'. Quinientos mil. Seiscientos mil. Setecientos mil. Ahí ya me olía que podía ser una locura. Pero antes, ni de coña me lo esperaba".

Sueña a lo grande, trabaja duro y llega aún más lejos.



Dream big, work hard and go beyond and above.



❤💛🥺 pic.twitter.com/wp7DhAnzyH — Grefg =) (@TheGrefg) January 11, 2021

Con las enormes cantidades de audiencia y el vasto número de seguidores que tiene, Grefg debe pensar en todos los públicos que escuchan cada una de sus palabras. "Tengo una obligación pedagógica. Siento que debo transmitir buenos valores y cosas positivas. Cuando a veces me sale una partida mal y me enfado, me pongo a gritar y se me puede escapar algún taco. Pero intento transmitir las virtudes y formas que yo creo que pueden servir a los chavales para su vida y pueden ayudar a formarlos bien como personas". Grefg también ha estado en el otro de la pantalla, y comprende perfectamente a su audiencia, especialmente a los más jóvenes. "Parece mentira, pero la gente nos toma muy en serio y al pasar tantas horas con nosotros nos tienen como referentes. Nos pueden tomar más en serio que a un profesor o a sus propios padres, por muy fuerte que suene. Por eso siento la obligación de transmitir cosas positivas a los chavales. Sé que muchas veces me van a hacer caso y pueden aprender de mí, de cosas que me hayan pasado y los valores que les pueda transmitir".

Y es que antes de triunfar como TheGrefg, David creció y se inspiró en sus ídolos, como hacen hoy miles de chicos con él. "Yo cuando llegaba del instituto en 2012 encendía mi portátil, me ponía a ver 'gameplays' de Willy del 'Modern Warfare 3' y mi madre estaba llamándome para ir a comer". Con Willyrex empezó todo, y Grefg explica que el cariñosamente le llama "El papá de YouTube". "Fue el primero de la comunidad española que subió sus partidas a YouTube, haciendo 'gameplays' y por el que muchos nos inspiramos." El día siguiente al histórico récord de Grefg, nació la hija de Willyrex, un hecho que simbólicamente pareció un traspaso de ciclo. "Ahora Willy es más papá que nunca. Cierra una etapa porque el papá de YouTube ahora es papá de verdad" Grefg se emociona al hablar de uno de sus ídolos y recordar sus inicios. "Han pasado muchos años, con un largo proceso de madurez y acumulando mucha experiencia. Si te lo paras a verlo como un relevo, hay una frase muy buena que es Trabaja hasta que tus ídolos se conviertan en tus compañeros. Y es un poco lo que ha ocurrido aquí. Para mí es un orgullo y si echo la vista atrás digo; 'joder, estaba viendo a este tío con 14 años y ahora mira el directo que acabamos de hacer. Es una gran sensación de orgullo, y de nuevo, no me lo puedo acabar de creer".

Ayer fuimos 2 millones de personas en directo, hoy la hija de Willy llega al mundo. La vida puede ser maravillosa. — Grefg =) (@TheGrefg) January 12, 2021

En este nuevo ciclo, Twitch y los videojuegos ya no son cosa del futuro. Juntar a más de dos millones de personas en la presentación de una 'skin' deja claro que hay que darle la importancia que merece. "El entretenimiento está cambiando y ya no solo llega a medios convencionales, sino que los chicos y las chicas de hoy en día se meten en internet y pueden ver a su 'youtuber' favorito. Pueden pasar cientos de horas viendo directos. Yo antes pasaba mucho tiempo en YouTube y ahora estoy en Twitch. El entretenimiento en directo es el presente y el futuro". Pese a su popularidad actual, Grefg recuerda que hace no mucho el panorama era distinto. "Antes yo era el bicho raro por hacer directos en YouTube y ahora parece que para ser un creador de contenido, si no haces directos, te falta algo. El 'livestreaming' es el presente y el futuro. A la gente que no lo entienda les diría que se están perdiendo una parte muy importante. Las audiencias demuestran que está habiendo un cambio, pero no tiene por qué significar que otras cosas van a desaparecer. Podemos convivir todos, cada uno haciendo su contenido".

Con el paso de los años, no solo se ha acusado a los 'streamers', 'youtubers' o 'influencers' de ser una moda pasajera, también los videojuegos. Fortnite ha sido enterrado por muchos desde su lanzamiento en 2017, pero hoy por hoy sigue siendo uno de los juegos más jugados, y el principal motor para creadores como Grefg. "Si hay que darle una medallita al juego es por como aguanta a lo largo del tiempo. Un juego tiene que conseguir no solo 'petarlo', sino alargarse en el tiempo. Los mejores son los que a lo largo de los años se siguen jugando. Hace dos años jugaba hasta mi abuelo, es imposible mantenerse en ese punto tan alto, pero sigue siendo uno de los más jugados y con más espectadores a nivel mundial". Sobre el motivo de la longeva popularidad del juego, Grefg bromea con que se debe a "sacar una 'skin' conmigo, y argumenta que es fruto de que "el contenido nuevo es constante y siempre sorprende e innova. Los creadores escuchan a la comunidad y saben las cosas que van a gustar al mayor número de gente".