Toñi Moreno ya graba 'Mujeres y hombres y viceversa': "Soy la misma pero en otro programa"

Mediaset arranca el mes de noviembre con grandes cambios. Tras la despedida de Emma García de 'Mujeres y hombres y viceversa', Toñi Moreno se estrenará como presentadora del dating show el próximo lunes 5 de noviembre. La llegada de la andaluza, que ya ha grabado algunas de las entregas, coincide con el regreso de Alberto Santana al trono para encontrar el amor.

Justo después de tomar las riendas del programa por primera vez, Toñi se mostraba entregada al formato y muy exigente consigo misma en unas declaraciones concedidas al blog 'Que no salga de aquí': "Siempre salgo descontenta haga lo que haga porque pienso que lo puedo hacer mejor. Emma García lo hacía estupendamente, tengo que aprender y hacerlo mejor".

Exclusivo | Toñi Moreno nos cuenta cómo ha sido su primer día en #MyHyV que veremos este lunes en @cuatro: “Me ha sorprendido los sentimientos que hay” https://t.co/yVcMiIac2C pic.twitter.com/klXLOdXiMB — Que no salga de aquí (@quenosalga) 2 de noviembre de 2018

"Me he divertido y ese el primer paso, me he reído mucho", aseguraba la andaluza, que también compartió sus primeras impresiones sobre los concursantes: "Me he dado cuenta de que estos chavales tienen una historia y me gustaría que se conociera".

"Vamos a divertirnos, sentir y emocionarnos. Quiero que hablemos de amor de todas las maneras posibles", añadía Toñi, que tras dejar huella en 'Viva la vida', seguirá siendo fiel a sí misma y a su inconfundible estilo en el espacio de Cuatro: "Soy la misma pero en otro programa".

NUEVA PRESENTADORA Y NUEVO TRONISTA



Se considera “alegre, divertido y cariñoso”, pero también “justo, sincero y orgulloso”. Así es Alberto Santana, que debutó como tronista el 10 de octubre de 2010 y que espera que su segundo trono en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ sea “real, auténtico y divertido”.

“Voy a decir lo que pienso y no voy ocultar mis sentimientos”, declara el joven emprendedor que ha logrado compaginar en su vida sus dos grandes pasiones, los negocios y la moda, con la creación de su propia marca de ropa, Soul Sister Spain.

Estudiante del último curso de Administración y Dirección de Empresas y Marketing en la Universidad Europea de Madrid, Santana adora “conquistar y ser conquistado”, al tiempo que reconoce llegar al dating-show “con muchas ganas de enamorarme”.