El trío Dixie Chicks cambia su nombre para evitar la connotación racista

El exitoso grupo de country Dixie Chicks ha anunciado este jueves que a partir de ahora se llamarán The Chicks, un nombre que evita el término "dixie" que alude a los estados sureños (la Confederación) que en la Guerra de Secesión (1861-1865) defendían la esclavitud contra los territorios del norte. Tanto la web como los perfiles de redes sociales de la banda estadounidense incluyen ya el nuevo nombre.

“If your voice held no power, they wouldn’t try to silence you.” - unknown#MARCHMARCH pic.twitter.com/n4hJTaYSri