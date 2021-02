Los triunfos de Tom Brady y Gisèle Bündchen fuera de la cancha

Sin duda alguna, Tom Brady se convirtió este domingo en la estrella de la Super Bowl tras conseguir su séptimo anillo a sus 43 años. Y es que la leyenda del fútbol americano consiguió llevar a la victoria a los Tampa Bay Buccaneers, el equipo por el que fichó el año pasado tras toda una carrera en The Patriots.

Momento beso

Una victoria que culminó cuando su mujer, la supermodelo Gisele Bündchen, de 40 años, se lanzó a sus brazos para besarle. Así, el gran triunfador de la noche protagonizó un momento histórico en este evento deportivo donde la imagen del apasionado beso se hizo rápidamente viral.

Desde el principio del espectáculo deportivo, se pudo ver a la modelo en un palco rodeada de sus hijos, familiares y amigos. Bündchen, que para la ocasión lució una sudadera negra del equipo con las iniciales TB y donde se leía Go, Bucs!, compartió numerosas imágenes en las historias de su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 17 millones de seguidores.

La súper estrella de la NFL y la 'top' brasileña forman una de las parejas más sólidas y atractivas el 'Star System'. Iniciaron su relación en 2006, aunque fue un amor a primera vista, los comienzos no fueron nada fáciles. Dos meses después salió a la luz que la exnovia de Brady la actriz Bridget Moynahan, estaba embarazada del deportista. La noticia supuso un duro golpe para la pareja, que finalmente decidió seguir adelante con la relación, casarse tres años después, y actualmente forman una familia feliz con sus dos hijos: Benjamin, de 11 años, y Vivian, de 8. Mientras que el deportista tiene otro hijo, Jack, de 13 años, fruto de su relación anterior con Moynahan.

A pesar de que el matrimonio se declara feliz y son conscientes de formar un buen tándem, a lo largo de su relación han atravesado algún que otro bache.

De hecho, en una entrevista concedida recientemente a Howard Stern en su programa de radio en 'Sirius XM', el deportista recordó un episodio de su relación. "Hace un par de años, Gisele creía que yo no estaba cumpliendo con mi papel dentro de la familia. Sentía que yo solo me preocupaba de mi carrera y que ella (Bündchen) tenía que encargarse de la casa y de todo lo demás. Además, pensaba que, una vez terminada la temporada de fútbol, yo llegaría a casa y sería como bueno, aquí estoy, ponme al día'?.

Bündchen decidió escribir una carta a su marido para explicarle sus sentimientos: "No estaba satisfecha con la manera en la que estábamos llevando el matrimonio y necesitaba que yo hiciese cambios. Estaba preocupada porque la dinámica que habíamos establecido parecía funcionar para mí, pero no para ella", explicó el jugador. De ahí que Brady decidió hacer autocrítica. "Entendí que ella también tenía sus deseos y sus metas y los estaba posponiendo por mí. Así que, desde ese momento, cambié y todo mejoró. Aún conservo esa carta y en ocasiones la leo para recordarme a mi mismo lo que no debo hacer", confesó el jugador en el programa radiofónico.

Curiosamente, a muchos les sorprendió este domingo la reacción de la exmujer de Brady ante el memorable triunfo del padre de su hijo Jack en el mediático campeonato de fútbol americano. "Muy orgullosa de él después de que ganara su séptimo Super Bowl", escribió la actriz , que mantuvo una relación de dos años con el futbolista, del 2004 al 2006.

"Estoy segura que no soy la única celebrando la victoria", añadió junto a los 'hashtags': #superbowl, #greatme, #strong, #soproud, #55', y una fotografía de él sosteniendo el balón y mirando al cielo.

Algunos internautas opinan que Moinahan, de 49 años, utilizó este domingo las redes sociales para mostrar al mundo la buena relación que mantiene con su expareja, el triunfador de la Super Bowl 2021, mientras que a otros les parece de lo más normal que elogie al padre de su hijo.