Trump dice que no es "muy fan" de Maghan Markle y desea suerte a Enrique "porque la necesitará"

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este miércoles que no es "muy fanático" de Meghan Markle, después de que la duquesa de Sussex animara a los estadounidenses a inscribirse y votar en un vídeo emitido por la cadena ABC que ha sido interpretado como una crítica al candidato republicano en las elecciones del 3 de noviembre.

"No soy un fan de ella", respondió Trump consultado durante una conferencia de prensa sobre el grabación en la que aparecieron los duques de Sussex, el príncipe Enrique y su esposa Megan Markle, sentados en un banco y animando a votar. "Y le deseo mucha suerte a Enrique, porque la va a necesitar", agregó.

A propósito del anuncio de la lista de la revista 'Time' de las 100 personas más influyentes del mundo en el año 2020, Markle y el príncipe Enrique aparecieron juntos por primera vez en la televisión norteamericana en 'prime time' en un especial hablando desde su finca en Santa Bárbara, en California, a donde se mudaron a principios de este año.

"Estamos a solo seis semanas del día de las elecciones y hoy es el día nacional de registro de votantes. Cada cuatro años nos dicen lo mismo, que esta es la elección más importante de nuestra vida, pero esta lo es", afirmó la actriz nacida en Los Ángeles. La duquesa de Sussex aseguró que cuando se ejerce el voto los "valores se ponen en acción" y las voces de las personas "son escuchadas". "Tu voz es un recordatorio de que eres importante", subrayó Markle, quien defendió que las personas merezcan ser escuchadas. A su lado, el príncipe Enrique afirmó que este año no podrá votar en Estados Unidos y que, en efecto, nunca ha podido hacerlo en el Reino Unido. "Pero es vital rechazar los discursos de odio y la desinformación en las redes".

En su intervención la pareja no se refirió en ningún momento de Trump, pero en agosto, Meghan fue mucho más directa. "Creo que si participan en ese acontecimiento con nosotros es porque están movilizados y motivados para ver el cambio que todos necesitamos y merecemos", dijo Markle durante un encuentro organizado por la oenegé "When we all vote" (Cuando todos votamos), cofundada por la exprimera dama Michelle Obama, que trata de animar a los estadounidenses a acudir a las urnas.

LA LISTA DE 'TIME'

'Time' ha nombrado como líder de 2020 al epidemiólogo estadounidense Anthony Fauci; como pionera a la cantante Megan Thee Stallion y como "titán" a la actriz Gabrielle Union, entre otras figuras conocidas. Entre los latinoamericanos incluidos en la clasificación destacan el cantante colombiano J Balvin, el colectivo chileno LasTesis y el presidente brasileño Jair Bolsonaro. En el listado de este año los duques de Sussex, por cierto, no figuran.