Val Kilmer: "Me siento mejor de lo que me escucho"

"Me siento mejor de lo que me escucho", aseguraba el actor Val Kilmer en una entrevista telemática esta semana en el programa 'Good morning America' para presentar su libro de memorias, 'Im yor Hucklebarry', en referencia al personaje de la novela 'Tom Sayer'. "Saben que me diagnosticaron un cáncer de garganta hace unos años y estoy curado, pero me tuvieron que practicar una traqueotomía para que pudiera respirar porque tuve una inflamación de la garganta. De eso hace cuatro años. Desde entonces tengo esta voz de pirata", bromeaba este sesentón tocado por la enfermedad -le costó revelarlo, de hecho fue Michael Douglas quien lo hizo público- y que hace unas cuantas décadas fue uno de los guapos oficiales de Hollywood, con títulos como 'Heat', 'El Santo' y 'Batman forever'.

En su libro, entre anécdotas de rodajes, el actor repasa también la que ha sido su amplia vida amorosa y se declara "un impenitente buscador de amor. He sido un esclavo del amor", confiesa. Su primera conquista famosa fue Cher, cuando él era un aspirante a actor de 21 años y ella tenía 30. "A los dos nos encantaba reír y lo hicimos durante más de un año. Cher tenía un glamur embriagador y yo, un chico del Valle (California), caí bajo su hechizo", afirma Kilmer. Ambos han seguido siendo buenos amigos, hasta el punto de que Cher fue una de las personas que más le ayudó cuando enfermó de cáncer e incluso le prestó su casa de invitados para que viviera al lado de ella.

Después pasarían por su vida la actriz Michelle Pfeiffer: "La adoraba, pero estaba enamorado de su hermana menor", Ellen Barkin. "un romance que fue tan caprichoso como un torbelllino". Tras un desengaño con la cantante Carly Simon se casaría con Joanne Whalley en Nuevo México y pasaron la luna de miel en la isla que su admirado Marlon Brando tenía en Tahití. Tuvieron dos hijos pero no fue un amor eterno.

Papá Brando

Por aquella época apareció en su vida el que era su mito de juventud, Marlon Brando, que entonces tenía 60 años y quiso conocer a Kilmer tras verlo interpretar a Jim Morrison en la película 'The Doors'. Entre ellos nació una amistad que convirtió a Brando en figura paterna para Kilmer. Juntos rodaron 'La isla del doctor Moreau' (1996).

Viajó por el mundo con la supermodelo entonces Cindy Crawford, Salió también tres años con Angelina Jolie. "Moría de felicidad", recuerda. Después llegó el que dice que es un amor que aún le duele, el que sintió por la actriz Daryl Hannah: Sabía que la amaría con todo mi corazón para siempre y el amor no ha perdido nada de su fuerza", cuenta en sus memorias. "Dios sabe que he sufrido por amor, pero Daryl fue, con mucho, el más doloroso de todos. Todavía estoy enamorado de Daryl. Cuando finalmente nos separamos, lloré todos los días durante medio año".

El actor, que ha pasado por graves vicisitudes económicas y tiene una galería de arte en Los Ángeles, vive solo y sin pareja. Cuando los cines reabran y se puedan estrenar películar, le podremos ver en su reencuentro cinamatográfico con Tom Cruise como el personaje de Tom 'Iceman' Kazanski en la saga que inició con 'Top Gun' (1986). "Fue muy emotivo ese encuentro pero no puedo desvelar nada".