Los veteranos de Hollywood hacen cola para vacunarse

Hollywood se está movilizando desde hace semanas a la busca y captura de la ‘vacuna vip anticovid’. “Esto se ha convertido en ‘Los juegos del hambre’", ha llegado a afirmar un ejecutivo a la revista ‘Variety’.

Y es que, a medida que aumenta la disponibilidad de vacunas, magnates y potentados de la industria del entretenimiento mueven hilos y presionan con su poder para conseguir la vacuna y así estar a salvo del coronavirus.

Según el citado medio, productores, directores y hasta algún actor han sobornado a médicos incluso con cheques en blanco para conseguir una dosis del ‘líquido de oro’, como ya denominan la vacuna en Los Ángeles.

Un caso muy distinto es el de las estrellas que, por su avanzada edad, ya han recibido la primera dosis de la vacuna.

Ian Mckellen, conocido por su papel en 'El señor de los Anillos' y 'X-Men', fue uno de los primeros en vacunarse el pasado 18 de diciembre en Inglaterra. El actor británico quiso compartir el momento en su cuenta de Twitter para animar al resto de ciudadanos a perder el miedo.

El intérprete, de 81 años, afirmó que se sentía muy afortunado y eufórico de haber sido vacunado e invitaba a sus seguidores a que confiasen en la ciencia.“No tengo dudas en recomendársela a todo el mundo y espero que, según más gente vaya vacunándose, nos acerquemos de vuelta a una vida normal, particularmente para el ámbito artístico que ha sufrido tanto este año”, destacó el artista para añadir: “Tenemos que combatir el coronavirus, y siendo vacunados podremos salvar vidas”.

Otro de los afortunados es Anthony Hopkins, que a sus 83 años ha sido vacunado contra el covid y para celebrarlo compartió un simpático vídeo en sus redes sociales en el que incluso se ve como bromea con la enfermera.

El protagonista de 'El silenció de los corderos' agradeció a la doctora de origen colombiano María Teresa Ochoa, al personal sanitario del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles y al Centro Presbiteriano de Hollywood por hacer posible que recibiera la vacuna.

La vacuna ha sido una luz al final del túnel, después de un año de cuarentena autoimpuesta, escribió el artista en sus redes sociales.

“La vacuna ha sido una luz al final del túnel, después de un año de cuarentena autoimpuesta”, escribió el artista en sus redes sociales.

Arnold Schwarzenegger, de 73 años, se ha sumado al club de las primeras estrellas inmunizadas frente al maldito virus.

"Hoy fue un buen día. Nunca he sido más feliz de esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí e inscríbase para recibir su vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!" señaló el actor el pasado 23 de enero en un vídeo, que publicó en sus redes sociales, incentivando así a sus seguidores a vacunarse para terminar con el dichoso virus.

En la cinta puede verse que mientras le vacunan desde su vehículo, el exgobernador de California pronuncia una de las frases más míticas de ‘Terminator:’ “Ven conmigo si quieres vivir”. Un mensaje que se volvió viral en pocas horas gracias a los millones de fans del rudo actor.

Por su parte, Harrison Ford, de 78 años, no tuvo reparos en hacer dos horas de cola en una escuela de Torrence, California, para recibir su primera dosis. Asimismo, Steve Martin explicó eufórico que había hecho cola para vacunarse en un hospital neoyorquino.

Como era previsible el cómico lo anunció de manera ocurrente: “Buenas/malas noticias”, tuiteó el actor. “Buenas noticias ¡Me acaban de vacunar! Malas noticias: lo hicieron porque tengo 75”. “Gracias a todos y gracias a la ciencia”, escribió.

I signed up ON line through an NYC dot gov website (sorry I don’t have the exact site), and waited IN line at the Javits Center. https://t.co/Ohp3frxy6i