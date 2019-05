Vicente Fernández rechaza un trasplante

El cantante mexicano Vicente Fernández, figura de la música ranchera, rechazó recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto, según informó el diario mexicano Excélsior.

«Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije: ‘Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto’», declaró el cantante al programa Primera Mano. El intérprete mexicano señaló que durante una gira mundial estaba en Houston (Tejas, Estados Unidos), cuando en un examen médico le detectaron un bolita en las dos vías biliares que era cáncer y tuvo que suspender su periplo.

Por esta enfermedad, el 2 de mayo le dijeron que era necesario ser operado y hacerle un trasplante. Pero por las dudas se negó. El cantante mexicano relató que finalmente le sometieron a una cirugía con éxito.