Vicki Martin Berrocal: "Esconder mi cuerpo, jamás"

La diseñadora andaluza Vicky Martín Berrocal ha lanzado un mensaje muy reivindicativo en uno de sus últimos posados veraniegos con los que llena su Instagram. "¿Esconder mi cuerpo? Jamás. Soy lo que soy", ha escrito junto a una foto en la que toma el sol en bañador. La actitud de la diseñadora ha sido tan aplaudida en las redes que ha compartido un texto en el que destaca que no hay que juzagar a las mujeres por su talla, aspecto o edad. "Hola, soy Vicky Martín Berrocal. Tengo una talla 42 y tengo celulitis. Y además soy esta...", ha comenzado diciendo para profundizar después en aquellos aspectos que no saltan a la vista. "Una persona de sentimientos débiles, pero con carácter fuerte. Soy compleja, a veces complicada, pero con buen corazón. Me pierdo, pero me busco y me encuentro. No sé darme a la mitad, me entrego por completo. Nunca seré tu media amiga, ni tu medio amor, conmigo es todo o nada... No miento, o me escondo, soy justa, exigente y perfeccionista. Tampoco presumo de lo que no tengo, al contrario, doy gracias todo el rato por la vida que me ha tocado vivir. Antes me enfadaba muy rápido, ahora he bajado el volumen de lo que escucho y he subido el tono de lo que siento. No soy perfecta, pero soy real".

La andaluza ha compartido esta reflexión durante sus vacaciones en Comporta, Portugal, ese destino 'eco-chic' donde este verano se han escapado muchos rostros conocidos -también Tamara Falcó, con pasado en biquini en la revista ¡Hola! incluido-. Vicky Martín Berrocal se encuentra en esa localidad de amplios arenales y boques de pinos al sur de Lisboa con su hija Alba y con el empresario portugués João Viegas Soares. La diseñadora tampoco esconde su relación y ha confesado que ama a su pareja "sin control". La andaluza, que participó en la última edición de 'Masterchef celebrity', y João Viegas Soares comenzaron su relación a finales de 2018.