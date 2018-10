VÍDEO | Pizza sobre el agua en Venecia

Venecia ha vivido estos días bajo el fenómeno del 'acqua alta', una marea alta que ocurre cuando se dan ciertas condiciones metereológicas específicas como vientos fuertes soplando al norte desde el Mar Adríatico, la luna en su fase llena o nueva, y una baja presión atmosférica.

Las consecuencias se han podido ver en impactantes imágenes de calles inundadas, con muchos turistas sorprendidos por el nivel del agua. Algunas de las escenas más curiosas se han podido ver a través de las redes sociales, como las del Maratón de Venecia en el que los corredores tuvieron que hacer los más de 42 km de carrera con el agua en los talones. O como la que muestra una pizzería completamente inundada operando con total normalidad. Este miércoles un usuario de Twitter ha compartido unas imágenes en las que se ve un restaurante con más de un palmo de agua y a los comensales degustando sus platos.

#Venice got hit by a huge tidalwave and 90% of the town is flooded. That doesn't impact pizza sales though 😏#PizzaCraze pic.twitter.com/LOgZhswcVu