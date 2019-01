Vuelve El príncipe de Zamunda

El estudio Paramount Pictures ha dado luz verde a la segunda parte de la comedia El príncipe de Zamunda (1988), para la que volverá a contar con Eddie Murphy como protagonista, informó ayer el blog especializado Deadline.

El estudio ha contratado a Craig Brewer para dirigir la cinta tras la buena sintonía mantenida con el humorista en Dolemite Is My Name, un proyecto que acaban de terminar de rodar juntos. Murphy volverá a ponerse en la piel de Akeem, el consentido príncipe africano que, aburrido de que le busquen potenciales esposas que le adulen todo el rato, decide viajar a Queens (Nueva York) y, desde el anonimato, buscar una mujer de la que enamorarse realmente. El príncipe de Zamunda, dirigida por John Landis, recaudó casi 300 millones de dólares y obtuvo dos nominaciones a los Óscar. La secuela verá cómo Akeem descubre que tiene un hijo perdido y regresa a Estados Unidos para conocer al próximo heredero al trono de Zamunda. Arsenio Hall, Shari Hedley, o James Earl Jones retomarán sus personajes.