Will Smith y Jada Pinkett, preocupados por la salud de su hijo Jaden

Cada vez son más los famosos que apuestan por unos hábitos saludables, convirtiendo la dieta vegana en su filosofía de vida. Conscientes de la importancia de cuidar su cuerpo y del medio ambiente, numerosas celebridades han optado por dejar a un lado el consumo de productos de origen animal mostrando así su rechazo al uso y la explotación de animales.

Este es el caso de Jadem Smith, de 21 años, que ha sufrido los problemas derivados de una alimentación deficiente, lo cual ha mantenido en vilo a sus famosos padres, que ha tratado esta cuestión en su programa de Facebook, Red Table Talk, en el que ha expresado incluso que teme por la vida de su hijo.Tenía un aspecto horrible, como si estuviera agotado o enfermo.

Jadem, el hijo de Will Smith y Jada Pinkett Smitht, se declaró abiertamente vegano hace meses, algo que preocupó en gran medida a su familia."Tuvimos que organizar una pequeña intervención en el caso de Jaden porque se había vuelto vegano, pero nosotros nos dimos cuenta de que no estaba consumiendo cantidades suficientes de proteína y se estaba consumiendo", afirmaron en el citado espacio, que presenta la propia Jada Pinkett Smith. "Tenía un aspecto horrible, como si estuviera agotado o enfermo; era evidente que no estaba recibiendo los nutrientes que necesitaba".

Al final el joven decidió cambiar su alimentación y volver a la dieta vegetariana, que incluye todo tipo de vegetales, lácteos y huevos."Me gustaría dejar claro que soy vegetariano y que he intentado ser vegano. En la actualidad sigo una dieta vegetariana y trato de incluir algunas comidas que sean exclusivamente veganas", detallló el joven actor, que en pocas semanas ha logrado recuperarse y coger fuerzas para seguir con su carreta de actor y cantante.