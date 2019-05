16 mujeres demandan al FBI por discriminación

Dieciséis mujeres han presentado una demanda contra el Buró Federal de Investigaciones (FBI), alegando discriminación sexual en sus programas de entrenamiento, según informó ayer The New York Times. Las denunciantes aseguran que los instructores de la academia de Quantico expusieron a las reclutas a un ambiente de trabajo hostil, acoso sexual y bromas inapropiadas. Siete de las mujeres aún están trabajando para el FBI y algunas han optado por no escribir sus nombres completos en la demanda, por temor a las represalias.

En la demanda aparece el nombre del exdirector del FBI James B. Comey, a quien una de las demandantes le acusa de no haber hecho nada tras presentarle las quejas. También se menciona a Mark Morgan, el candidato del presidente Trump para dirigir el departamento de Inmigración y de Control de Aduanas. Piden que la agencia contrate a más mujeres. «El verdadero propósito de la demanda es cambiar la cultura del FBI», dijo el abogado de las agentes.