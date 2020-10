Los 3 favoritos al Premio Nobel de la Paz 2020

Este viernes, el Comité Noruego del Nobel dará a conocer el nombre del ganador del último de los Premios Nobel, el de la Paz, en un año marcadamente atípico a causa del covid-19 en el que el anuncio se hará de forma telemática.

Un total de 318 candidatos, 211 personas y 107 organizaciones, se disputan este año el prestigioso galardón que otorga un millón de euros al elegido. A pesar de que las nominaciones son secretas durante 50 años, quienes proponen a los candidatos tienen la posibilidad, si lo desean, de difundir libremente su elección. De los muchos nombres que resonaron en un prinicpio, actualmente las quinielas se centran en tres candidatos: la joven activista contra el cambio climático Greta Thunberg, el opositor ruso Alekséi Navalny y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom.

El galardón que se entregará este viernes pretende reconocer "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz". El ganador es seleccionado por el Comité Noruego del Nobel, un consejo formado por 5 personas determinado por el Parlamento Noruego.

GRETA THUNBERG

La joven activista sueca Greta Thunberg, voz prominente en la lucha contra el cambio climático, ha sido nominada al Nobel de la Paz en varias ocasiones por su iniciativa 'Fridays for Future'. Thunberg empezó hace dos veranos a hacer huelga cada viernes y a protestar delante del Parlamento sueco para reclamar medidas más efectivas contra el cambio climático. Fue así como nació el movimiento 'Fridays for Future', el 15-M climático.

Tras su intervención en la cumbre del clima de la ONU en Polonia y en el foro de Davos, se convirtió en ejemplo para muchos jóvenes en diversos países, que han impulsado iniciativas similares. La concesión del Nobel a Thunberg sería un reconocimiento a que la acción climática y el compromiso por la paz van "de la mano".

Thunberg, convertida con tan solo 16 años en la cara de la lucha contra el cambio climático en todo el mundo, se quedó sin el Premio Nobel de la Paz el pasado año pese a que su nombre figuraba entre los favoritos, pero consiguió convertirse en la persona más joven de la historia en ser reconocida como 'persona del año' por la revista 'Time'.

