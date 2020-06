8 minutos y 46 segundos: otro vídeo muestra el asesinato de George Floyd a manos de la policía

'The New York Times' ha reconstruido en un impactante vídeo la muerte de George Floyd el 25 de mayo a manos de la policía. Imágenes de varias cámaras de seguridad de la calle de Mineápolis donde tuvo lugar la detención, vídeos de testigos y documentos oficiales muestran cómo una serie de acciones de los agentes acabaron con la vida de este hombre negro, ahogado bajo la rodilla del policía Derek Chauvin (posteriormente detenido). Son los ocho minutos y 46 segundos que transcuerrieron desde su detención hasta su muerte.

What happened when George Floyd was killed in police custody on May 25? In our new video, we reconstruct the incident in detail, using security footage, witness videos, documents and scanner audio (This video contains scenes of graphic violence.) https://t.co/nM8CYBf7Xa