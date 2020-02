Abatido el soldado que ha matado a 26 personas en Tailandia

El ataque indiscriminado de un soldado este sábado dejó 27 muertos, incluido el atacante, en ciudad de Nakhon Ratchasima, en el este de Tailandia. El asesino fue abatido por la policía tras una noche de gran tensión. Segín informó el primer ministro este domingo, los motivos del asesino eran "personales" y fue un ataque "sin precedentes" en el país.

Después de una noche entera salpicada por intensos tiroteos, e imágenes de una multitud escapando del centro comercial, la escena de una carnicería, las tropas de élite derribaron al atacante esta mañana, poniendo fin así a un viaje sangriento que mantuvo al país en suspenso. El soldado mató a veintiséis personas, incluidos civiles, el más joven era un niño de 13 años, y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dijo el primer ministro tailandés, Prayut Chan-O-Cha.



El atacante, un soldado identificado como Jakrapanth Thomma, publicó en su perfil de Facebook fotografías y comentarios sobre el asalto. En las redes también se colgaron imágenes con escenas de pánico en el centro comercial.

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug