La agencia de la ONU para los palestinos se queda sin fondos por primera vez en su historia

Miles de palestinos son testigos del olvido definitivo de su causa. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) ha anunciado que, por primera vez en su historia, se ha quedado sin fondos hasta final de año. “Estamos al borde del precipicio, pero sigo creyendo que podemos evitar caer si se expresa ahora la solidaridad de la comunidad internacional”, ha dicho su comisariado general Phillippe Lazzarini desde Gaza.

En Cisjordania, mientras, las autoridades israelís han liberado al prisionero Maher al Akras, que estuvo en huelga de hambre durante 103 días. A su vez, han derribado decenas de estructuras residenciales, tras anunciar la creación de 500 nuevas viviendas para colonos en Jerusalén Este.

Si la agencia no logra recaudar 70 millones de dólares a final de mes, su fuerza laboral de 28.000 empleados no recibirá el salario restante del año. “Ahora mismo, no dispongo de los fondos suficientes para pagar los sueldos de noviembre a nuestro equipo que está en la primera línea de la pandemia de Covid-19”, ha lamentado Lazzarini. Las contribuciones de este año son las más bajas desde el 2012, en un momento crítico para los refugiados doblemente vulnerables ante la pandemia.

In the midst of the global COVID-19 pandemic, densely populated refugee camps & already vulnerable communities need more support than ever.



If UNRWA cannot provide critical health care, cash & food assistance, this will put #PalestineRefugeesAtRisk—more so than they are already. pic.twitter.com/buYCbGtXDE