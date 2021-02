La AIEA mantendrá las revisiones al programa nuclear de Irán, pero con más limitaciones

El director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, (AIEA), Rafael Mariano Grossi, ha anunciado este domingo tras su viaje a Irán que ha alcanzado un acuerdo con las autoridades iraníes para que se mantengan las inspecciones "necesarias" del organismo sobre el programa nuclear iraní, aunque se limita su acceso.

"Hemos conseguido un resultado razonable. Hay menos acceso, pero podremos mantener el grado necesario de monitorización y verificación", ha explicado Grossi en rueda de prensa desde Viena. Así, no habrá más inspecciones sorpresa. "Lo que hemos alcanzado es un acuerdo viable, útil para superar estas diferencias que estamos teniendo. Salva la situación por ahora", ha indicado.

Intensive consultations led to a good result. A temporary technical understanding has been reached. The @IAEAorg will continue its necessary verification and monitoring in #Iran. https://t.co/5ZOmSXh24E