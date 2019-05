Alabama aprueba la ley contra el aborto más dura de EEUU

Los republicanos del sur de Estados Unidos están en guerra contra el aborto. El Senado de Alabama aprobó el martes por la noche el proyecto de ley más represivo del país para prohibir la interrupción del embarazo en ese estado sureño, en abierto desafío a la legalidad de esta práctica en Estados Unidos, consagrada en un fallo del Tribunal Supremo de 1973.

La Cámara Alta de Alabama dio el visto bueno al proyecto de ley por 25 votos a favor y 6 en contra después de que la Cámara Baja lo hiciera en abril, por lo que la aprobación del texto queda ahora en manos de la gobernadora, Kay Ivey, que debe ratificarlo. Ivey, republicana, no ha manifestado por el momento un apoyo a la iniciativa. El proyecto de ley prohíbe el aborto incluso en casos de violación e incesto y solo lo permite cuando la salud de la madre esté en peligro. La ley no entrará en vigor, al menos por ahora, ya que contradice el fallo del Tribunal Supremo de 1973 conocido como Roe vs Wade, que legalizó la práctica del aborto en todo el país. Su objetivo es iniciar una batalla legal que lleve el proyecto de nuevo hasta el Alto Tribunal para que sus magistrados puedan reconsiderar el fallo de 1973 y, por lo tanto, la legalidad del aborto en EEUU.