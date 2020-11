Alemania presiona pero Hungría y Polonia mantienen el pulso por el presupuesto

"No es momento de vetos, sino de actuar con rapidez y espíritu de solidaridad" porque de lo contrario serán los ciudadanos europeos los que "pagarán un alto precio por el bloqueo". El llamamiento a la "responsabilidad" del ministro alemán de Asuntos Europeos, Michael Roth, ha vuelto a chocar este martes contra el muro erigido por Hungría y Polonia que 24 horas después de vetar el fondo de recuperación y el nuevo presupuesto de la UE, por su rechazo al mecanismo para condicionar el desembolso de los fondos europeos al respeto del estado de derecho, han vuelto a reafirmarse en su posición.

"A nadie debería de sorprenderle lo ocurrido ayer (en la reunión de los 27 embajadores de la UE). Veníamos avisando desde hace tiempo de que el acuerdo de julio era un compromiso frágil. La condicionalidad está entre las máximas prioridades de Polonia y nada está acordado hasta que todo lo está. Es necesario llegar a un compromiso mejor", ha avisado el ministro polaco, Konrad Szymanski, durante una videoconferencia de ministros de Asuntos Europeos en la que ha vuelto a reiterar que el mecanismo acordado entre la presidencia alemana de la UE y el Parlamento Europeo hace dos semanas no ofrece garantías jurídicas suficientes para su país.

La ministra húngara de Justicia, Judit Varga, fiel a su discurso, ha ido todavía más lejos. "No seamos hipócritas. Todos sabemos en qué consiste la condicionalidad en su forma actual", les ha espetado al resto de colegas europeos durante un debate público retransmitido por el Consejo. En opinión del Gobierno que lidera Viktor Orbán, el nuevo instrumento, que ha recibido el aval de 26 de los 28 estados miembros y de los negociadores del Parlamento Europeo, tiene una finalidad y es permitir a Bruselas "sancionar" con facilidad a los estados miembros sobre la base de "medidas arbitrarias" y bajo un procedimiento "sin" garantías.

"¿Cómo pueden esperar que aprobemos una propuesta así? No estamos en un sistema político en el que uno pueda ser sancionado por discrepancias políticas". No es momento de juegos ideológicos", ha advertido Varga. La reacción de Berlín a las palabras de Budapest ha sido contundente. "El Estado de derecho no es una ideología. Europa está basada en la democracia. Todos somos sociedades democráticas y los tratados contienen determinados valores y reglas de cumplimiento para todos nosotros. Comparar a la UE con dictaduras o regímenes autoritarios es inaceptable", ha arremetido Roth.

PROCESO DE REFLEXIÓN

Alemania ha vuelto a urgir a ambas capitales a abrir "un proceso de reflexión" porque entre los afectados por el bloqueo también están los ciudadanos húngaros y polacos. "No se trata solo de una cuestión de España, Italia o Francia. Muchos miles de millones van a ir destinados a Polonia y Hungría y sus ciudadanos se merecen la solidaridad europea", ha recordado Roth en rueda de prensa, en la que ha insistido en que todo el paquete presupuestario es el resultado de un compromiso en el que todas las partes han cedido.

"Se ha dicho que el compromiso es frágil pero lo que es frágil es la situación económica y la certidumbre que necesitamos es certidumbre económica", ha recordado el secretario de Estado para Asuntos Europeos irlandés, Thomas Byrne. "Frenar este paquete nos llevaría a una crisis peor en la peor crisis de la historia europea", ha recordado el eslovaco Martin Klus. "Se nos acaba el tiempo. Estamos a mitad de la segunda oleada de la pandemia y a las puertas de un desastre financiero, económico y social. No es el momento para hacerse el remolón", ha añadido la portuguesa Ana Paula Zacarías.

Pese a estos llamamientos a la responsabilidad, que también han realizado Francia, Italia o España, el pulso se mantiene, lo que obligará a la presidencia alemana de la UE a buscar una alternativa que previsiblemente implicará a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. Este jueves los líderes europeos se reúnen de nuevo por videoconferencia para tomarle el pulso a la pandemia y será imposible esquivar este debate. "No es el momento en detenernos en obstáculos, hay que superarlos y la presidencia alemana va a hacer todos los esfuerzos para superar esas dificultades", ha prometido Roth.