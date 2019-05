Alerta de género en Argentina, se registra un feminicidio cada 30 horas

Un total de 1.193 mujeres han sido asesinadas en Argentina desde el 3 de junio de 2015, cuando se celebró en Buenos Aires la primera marcha del movimiento "Ni una menos", que cobró relevancia internacional y perdura para visibilizar la protesta contra la violencia hacia la mujer.

Según datos divulgados por el observatorio de las violencias de género "Ahora sí que nos ven", desde esa primera movilización, que se convirtió en una cita anual no solo en el país austral sino en multitud de ciudades del mundo, en Argentina se ha producido un asesinato de mujer cada 30 horas.

LOS NÚMEROS NO MIENTEN

Solo en la que va de 2019 -hasta el 20 de mayo- se han registrado 133 feminicidios, de los que 121 fueron muertes de mujeres y los otros 12 "vinculados", de niños o niñas relacionados con ellas. La mayoría de los asesinatos, 52, se produjo en la provincia de Buenos Aires, seguida por la de Córdoba, con 12, y estos crímenes dejaron 84 niños y niñas huérfanos.

El 88 % de los agresores eran del círculo íntimo o conocidos de la víctima: el 42 % su pareja, el 21 % su expareja, el 14 % otro familiar, el 11 % simples conocidos y el 2,5 % desconocidos. Asimismo, 17 de cada 100 asesinadas había presentado denuncia por maltrato, y 8 de cada 100 contaba con medidas de protección dictadas por la Justicia.

LAS CIFRAS SON ALARMANTES

"Las cifras de feminicidios son alarmantes, hace años no podemos reducir la cantidad de feminicidios en Argentina y el Gobierno de Mauricio Macri no lleva adelante política pública alguna tendiente a erradicar la violencia contra las mujeres", expresó Raquel Vivanco, presidenta del observatorio y alertó que las mujeres seguirán siendo asesinadas diariamente si no se toman las medidas necesarias.

La presentación oficial de estos datos se celebrará el próximo 30 de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación, y se divulgará además un informe sobre el tratamiento de los medios de comunicación sobre los casos de asesinatos de mujeres, en cuanto a los avances desde la expresión "crimen pasional" al concepto legal de "feminicidio" o "femicidio", como se conoce en Argentina.