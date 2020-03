Alex Salmond, juzgado en Edimburgo por abusos sexuales

El juicio contra el exministro principal de Escocia Alex Salmond, acusado de 14 delitos de abusos sexuales, ha comenzado este lunes en Edimburgo con el testimonio de una empleada del Gobierno a la que, según ella misma ha explicado ante el tribunal, arrancó por la fuerza la ropa en la residencia oficial de Bute House e intentó violarla.

Diez mujeres han presentado cargos contra quien fuera la figura más carismática de la política escocesa durante décadas. Las agresiones habrían ocurrido entre el 2008 y el 2014. El que fue líder del Partido Nacional Escocés, (SNP) niega todos los cargos.

Anonimato

La primera demandante, designada como Mujer H, ha descrito que cuando estaba trabajando una noche en la residencia oficial, en diciembre del 2013, y después de una recepción, Salmond, de 65 años, se desnudó, la empujó contra una pared, le quitó la ropa e intentó violarla en un dormitorio.

Le decía 'no, no, tengo novio, déjame, estás borracho', ha declarado la víctima. Asimismo, ha descrito de manera muy gráfica como sintió sus partes íntimas encima de las mías y como in extremis logró escapar de la cama donde estaba atrapada. También ha contado que en una ocasión anterior, contó también, Salmond ya la había tocado en distintas partes del cuerpo y la había besado sin su consentimiento.

La identidad de las mujeres demandantes, que incluye funcionarias, ayudantes y una colega del SNP, permanecerá en el anonimato. El tribunal presidido por la magistrada, Leeona Dorian, está compuesto por 15 miembros del público. El proceso está previsto que dure un mes.