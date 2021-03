La alumna que acusó de islamofobia al profesor francés decapitado reconoce que mintió

Una campaña de desprestigio en redes de más de 10 días promovida por una acusación falsa de islamofobia fueron suficientes para que Samuel Paty fuera decapitado al salir de clase. La tarde del viernes 16 de octubre, el profesor de Historia y Geografía se despidió de sus alumnos deseándoles buenas vacaciones y poco después un joven checheno de 18 años le asesinó a la salida del colegio Bois-d'Aulne, en Conflans-Sainte-Honorine, un tranquilo municipio residencial a las afueras de París. La estudiante de 13 años que acusó de islamofobia al profesor reconoció este lunes que mintió, según ha confirmado su abogado.

"No estaba presente el día de las caricaturas", admitió la joven imputada durante una audiencia el 25 de noviembre de 2020 ante un juez antiterrorista. Diez días antes de su decapitación en octubre en manos de un refugiado checheno de 18 años, este profesor de historia y geografía dictó una clase sobre la libertad de expresión en la que mostró caricaturas del semanario satírico Charlie Hebdo.

La chica, una de sus estudiantes, había contado a su padre que el docente, de 47 años, invitó a salir de la clase a los estudiantes musulmanes antes de mostrar las caricaturas. Basándose en el testimonio de su hija, su padre presentó una denuncia contra el profesor y lanzó una virulenta campaña en las redes sociales contra él con la ayuda de un activista islamista, Abdelhakim Sefrioui. Los dos hombres están ahora acusados de cómplices de asesinato y permanecen en prisión preventiva.

"Mintió porque se sintió atrapada en una cadena de acontecimientos porque algunos de sus compañeros le habían pedido que fuera su portavoz", aseguró este lunes su abogado, Mbeko Tabula. "Se sintió obligada a mentir para hacer valer el mensaje", añadió.

Malestar en la familia de Paty

Virginie Le Roy, abogada de la familia de Samuel Paty, aseguró este martes que la familia de la víctima está muy enfadada. "Todos los elementos del expediente prueban desde el principio que mintió", ha asegurado Le Roy, observando que su ausencia durante las caricaturas había sido "establecida desde el principio".

"Seremos muy prudentes", ha asegurado la abogada de la familia. "¿Se sentía portavoz de quién? Es todo una mentira, son hechos que nunca sucedieron. Esta explicación no es suficiente y nos causa enfado, porque los hechos son serios, son dramáticos", ha asegurado en nombre de la familia de Paty.

Le Roy también ha acusado de mentir a Brahim Chnina, el padre de la joven. Según Le Parisien, Chnina explicó a finales de enero al juez antiterrorista que confió en su hija y lamentó no haber verificado su historia. La abogada de los Paty ha asegurado que eso no es suficiente porque ambos progenitores sabían que su hija no había acudido ese día a la escuela.